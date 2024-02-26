習近平審閱高官書面述職 堅稱經濟態勢回升向好

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（中央社台北26日電）中共總書記習近平日前在審閱政治局委員等黨內高官向他書面述職後提出多項要求。他在要求中仍堅稱，「經濟回升向好態勢」要鞏固和增強；並要糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，「以作風轉變促工作落實」。

央視報導，依中共中央規定，政治局委員、書記處書記，中國全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，每年須向黨中央和習近平書面述職，日前並已按規定完成。

根據報導，習近平審閱了述職報告並提出要求，指今年是中共建政75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要全面貫徹中共20大和20屆二中全會精神，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭鞏固拓展主題教育成果，緊緊圍繞推進「中國式現代化」，抓好黨中央決策部署和各項任務的貫徹落實。

習近平還要求，要堅持「穩中求進」工作總基調，貫徹「穩中求進、以進促穩、先立後破」的要求，完整、準確、全面貫徹「新發展理念」，進一步全面深化改革，鞏固和增強「經濟回升向好態勢」，持續增進民生福祉。

他並說，要樹牢「造福人民」的政績觀，帶頭走好新時代黨的群眾路線，糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，確實為基層減負，以作風轉變促工作落實。

習近平同時要求，要保持自我革命精神，在潔身自好、廉潔自律上樹標桿、作表率，履行全面從嚴治黨主體責任；並要立足自身職責，強化政治擔當，突出重點、把握關鍵，銳意進取、真抓實幹，以「中國式現代化」進一步凝心聚力，為推進「強國建設、民族復興偉業」而團結奮鬥。（編輯：邱國強/朱建陵）1130226