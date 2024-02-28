貴州企業家遭欠款又被捕 中國透支型發展縮影

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（中央社記者張淑伶上海28日電）貴州一名女企業家被地方政府拖欠工程款，討債過程艱辛且反遭尋釁滋事罪逮捕，引發關注。分析指出，這是中國各地「透支型發展模式」的惡果，整個政治經濟的運轉機制都有問題。

中國經營報26日報導，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建10個政府項目，持續追討工程款8年。水城區政府一度提出以人民幣1200萬元（約新台幣5280萬元）化解總額可能達2.2億元的債務，被馬藝珈伊拒絕，而後政府以尋釁滋事罪逮捕她。

儘管水城區政府稱這是「不實報導」，但報導此事記者拿出證據，整個事件仍在調查中。事件激起各方關注，除了是對官方口口聲聲「促進民營企業發展」打臉外，多名學者也認為這反映了中國多地尤其是中西部財政嚴重透支、發展難以為繼的問題。

騰訊新聞今天發表武漢大學社會學院教授呂德文文章。他說，此事非貴州獨有，無論是東部發達地區，還是中西部欠發達地區，這些年都在走「透支型發展」路徑，透過金融、土地的槓桿加速地方項目的進程。

文章指出，不同於東部地區還能有資源不斷湧入、投資能產生效益，中西部地區縣城的土地和人口只有這麼多，建完就完了；而一旦經濟預期下降，無論東部還是中西部地區，都會面臨問題。

他表示，主政者完全不擔心還不了錢，「因為他有自己的政治週期」。甚至每任地方官還「被迫」加入這種不斷透支融資、引入資金和項目的循環，免得在自己手中「爆雷」。「表面看是地方債務問題，背後其實是整個政治經濟的運轉機制。」

學者王明遠今天在微信公眾號「阜成門六號院」也發文指出，過去20年貴州在脫貧開發的同時，很多基層地方的短期主義操作嚴重透支了未來。

透過公開資訊推算，他指出，像水城區這樣一個僅有60餘萬人口的西部貧困縣區，政府各類債務總和在200億元上下。而該區財政收入僅有21億，財政支出57億，財政自給率不足37%，如果沒有上一級政府的援助，該地根本不可能有機會償還巨額債務。

在馬藝珈伊與水城區政府債務糾紛中，律師調取資料發現，政府平台公司在兩家國有銀行貸款5.8億元，但並未按規定用於借款用途。王明遠說，這顯然可能是用來償還其他更緊迫的債務。

水城區的債務在六盤水市還不是最嚴重的。文章指出，債務最多的是縣級盤州市擁有政府債務228億，如果加上城投債（政府成立作為各項建設融資平台的城投公司），估計在460億元左右。2022年底，貴州多個地級市的財政收入不到債務餘額的10%，也就是勉強可以支付利息。

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一些中西部省分為了加速發展，近年加速加碼固定資產投資，但投資的效率越來越低，也就是投資能拉動的GDP成長越來越少。

王明遠不無憂心地指出，負債率高的不止有貴州，還是有青海、甘肅、吉林、黑龍江和天津等地，這些都是經濟發展乏力，財政沒有什麼增收潛力的地方。「現在至少有15個省分的廣義負債率處於財政部規定的300%紅線以上，處於100%綠線以下的僅僅有一個省分」。（編輯：周慧盈）1130228