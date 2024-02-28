傳2025由北京赴上海乘高鐵僅兩小時半 媒體闢謠

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（中央社台北28日電）網傳中國時速450公里的高鐵即將在2025年啟用，屆時北京到上海乘高鐵僅2.5小時。不過中國媒體闢謠稱，試驗速度並非實際速度，京滬間坐高鐵2.5小時到不了。

中國媒體錦觀新聞今天報導，資料顯示，京滬高速鐵路由北京南站至上海虹橋站，全長1318公里，設計時速為380公里。即使依照450公里時速不停站，也沒辦法在3小時內通達兩地。

至於原通報稱，CR450高速列車在實驗中跑出了超過450公里的超高時速，但是中國高鐵的實際運作中，並非以試驗速度運轉。

依照中國高鐵的運轉時速慣例，即使是還未正式面世的「最快高鐵」CR450，在正式運行中，時速也不會超過400公里。

報導說，依據國鐵集團的「『十四五』鐵路科技創新規劃」中明確提出，將依托渝蓉沿江高速鐵路等工程項目，進行CR450科技創新工程基礎設施工程化技術驗證。

也就是說，除了已經成功試驗過的福廈高鐵福清至泉州區段以外，滬渝蓉沿江高速鐵路是CR450最有可能首先「上架」的線路。

滬渝蓉沿江高鐵是中國最長的高鐵路線之一，總長約2100公里，其中僅有成渝中線高鐵預留部分時速400公里的加速空間。

由此可知，即使在已確定留有加速空間的成渝中線高鐵沿線，也僅選取部分符合條件的路段，在長達千餘公里的京滬高鐵全程運用，顯然不切實際。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130228