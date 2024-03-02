中國海警掃蕩海上走私 執行淨海2024專案行動

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（中央社台北2日電）中國海警昨天宣布，自3月1日起至年底，執行掃蕩海上走私的「淨海2024專案行動」，以維護國家政治經濟大局和海上安全穩定。

中國媒體觀察者網1日報導，「淨海2024」專案行動總體要求是嚴格落實黨中央關於打擊涉海走私的決策部署，鞏固深化「兩節（元旦、春節）」期間打擊海上走私專項行動成果。

報導指出，中國海警將持續保持對海上走私嚴打高壓態勢，堅持一體謀劃、海陸聯動、綜合治理的反走私模式，全力防範化解區域性、階段性、系統性走私風險，有力維護國家政治經濟大局和海上安全穩定。

報導說，這項行動鎖定整治凍品、海鮮等食品類走私，嚴防輸入性食品安全風險；聯合打擊成品油、菸草、礦產品等涉稅貨物走私活動，剷除一批偷逃稅額龐大、社會危害嚴重的走私集團。

報導指出，同時將持續加強海上販毒通道的巡控查緝，嚴厲打擊毒品和製毒物品走私販運活動；重點防範野生動植物、固體廢棄物、「洋垃圾」海上走私活動，避免形成新的走私熱點。

洋垃圾是指進口的固體廢物，中國國務院辦公廳2017年7月印發「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案」，即要求全面禁止洋垃圾入境，完善進口固體廢物管理制度。

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報導說，各級海警機構將全面調查轄區涉海基礎訊息，強化重點部位陣地控制，提升情報感知能力及打擊精準度；深化比對分析已破案件、在控線索，綜合運用多種情報手段、偵查方式，對走私團夥實施縱深打擊。

報導指出，海警部門還將密切與執法及產業主管機關在聯合打擊、源頭管控等方面合作，形成齊抓共管的良好態勢；持續加大逃避查緝、暴力抗法等查處，加強立體化管控網路，提升海上查緝管控效能。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130302