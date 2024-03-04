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中國政府工作報告 學者：推估經濟成長率設在5%

2024/3/4 17:02
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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國兩會今、明起召開。學者推估，中國2024年政府工作報告將把年度經濟成長率設於5%；「新質生產力」一詞將獲關注，新名詞的提出代表了過去的經濟發展方式遇到了瓶頸。

中國於4、5日在北京召開全國政協14屆二次會議和14屆全國人大二次會議，俗稱「兩會」。中國國務院總理李強將於明天在全國人大會議進行2024年政府工作報告，這也是他任職總理以來，第一次進行政府工作報告。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天對中央社分析，李強第一次進行政府工作報告，經濟政策原則方針、應對作法、經濟成長率將是3大觀察重點，論調將會延續去年12月中央經濟工作會議內容，包括穩中求進、以進促穩、先立後破等，側重促進就業、擴大內需等經濟問題。

張五岳推估，政府工作報告將把年度經濟成長率設於5%，智庫、研究機構也普遍推測將設定於4.5%至5%間；31個省市自治區釋出的經濟成長率訊息也多落於5%左右，有些省分所設目標較高，提振士氣的意圖濃厚。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社採訪表示，這是李強第一次進行政府工作報告，過去一年的績效和成果將會有一番闡述，達到對內宣傳、對外宣傳效果。

張弘遠認為，「新質生產力」一詞將被提及，從字面上來看，所指的是更有效率地發揮生產力。不過這個詞彙概念究竟是什麼意思、如何透過具體作為去實踐，目前還是模糊狀態，推估政府工作報告也難看見具體政策去對應這個詞彙。

他說，可以理解的是，以往經常提到的「先進生產力」勢必遇到了瓶頸或說成果不太理想，所以需要「新質生產力」取代。

張弘遠指出，中共用模糊的、抽象的詞彙闡述政策核心概念，主要是為了留下發揮空間，愈模糊、愈抽象相當於詮釋空間也愈大，也保留了犯錯空間，這種概念性指導可以給中央政策預留彈性，接下來就看國務院怎麼做。

中共總書記習近平2023年9月在黑龍江考察時第一次提到「新質生產力」。

當時新華社報導指出，「新質生產力」代表一種生產力的躍進，由科技創新發揮主導作用，高效能、高品質，有別於依靠大量資源投入、高度消耗資源能源的生產力發展方式。（編輯：邱國強）1130304

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