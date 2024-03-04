美中牽動台海 分析：中國兩會涉台討論不脫預期

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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國兩會於今、明起召開。學者剖析，中國2024年政府工作報告涉台討論不會有預期外表現，主基調將循2月對台工作會議內容；加上現狀美、中溝通管道穩定，兩岸風險實屬可控。

中國於4、5日在北京召開全國政協14屆二次會議和14屆全國人大二次會議，俗稱為「兩會」。中國國務院總理李強將於明天在全國人大會議進行2024年政府工作報告，這也是他任職總理一職以來，第一次進行政府工作報告。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天對中央社分析，中國政府工作報告主談經濟，這也是國務院總理一職主要擔負工作；全國政協主席王滬寧才於2月召開對台工作會議，政府工作報告涉台討論與對台工作會議內容將有一致性，不會有預料外呈現。

張五岳指出，預期政府工作報告將循對台工作會議主基調，提及「堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署」、「堅定不移推進祖國統一大業」、「堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量」等內容。

張五岳強調，政府工作報告涉台討論會維持過往所提立場，因為對台工作有一貫方針，這也意味著對台政策是穩健的、成功的，所以「促統、促融、反台獨」不會有結構性改變；加上美、中溝通管道趨於穩定，管控分歧有共識，縱使兩岸沒有直接對話，不過相關風險仍屬可控。

他認為，這次兩會也不會觸及「反台獨」、「反分裂」等相關立法。他說，現在人大常委會每2個月也可以有立法議程，加上台灣總統大選結果，立法院民進黨一黨獨大局面被打破，這可視作對台工作的成功、穩定，所以相關立法沒有急迫性。

張五岳指出，兩會期間可以關注中國領導人習近平涉台言論。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社採訪表示，李強主責經濟事務，推估其所發表政府工作報告不會有出乎意料的涉台討論；加上王滬寧日前已經召開對台工作會議，政府工作報告主基調不會跳脫對台工作會議內容。

張弘遠指出，目前中共對台實務上持續推進「改變現狀」作為，不斷地收回過往兩岸存在模糊空間的默契，尤其金門快艇事件給了北京更多改變現狀操作空間。（編輯：唐佩君）1130304