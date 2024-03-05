更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國大專院校畢業生將破1170萬 就業壓力仍大

2024/3/5 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國今天發布政府工作報告，將今年城鎮新增就業目標訂在1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。學者指出，今年高校（大專院校）畢業生超過1170萬，再創新高，青年就業壓力仍存在且長期化趨勢明顯。

中國第14屆全國人大二次會議5日上午開幕，中國國務院總理李強在會中發表政府工作報告，針對就業目標表示，今年城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。

政府工作報告提出多措並舉穩就業促增收的政策方向同時，今年中國大陸將有超過1170萬的高校畢業生，再創歷史新高。整體青年就業市場仍面臨不小的挑戰。

據第一財經報導，首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛指出，目前「高校畢業生就業」仍然是一個挑戰，需要開拓青年就業創業新領域、尋找提升青年就業效能新途徑。

他說，高校畢業生就業困難依然比較明顯，他們也不斷調整就業預期，基層就業、三四線城市就業、小微企業就業比例提高。隨著2024年畢業生人數繼續上升，青年就業總體壓力依然存在且長期化趨勢明顯，未來青年就業依然是穩就業政策關注重點。

近年中國高校畢業生人數屢創新高，2022年首次突破千萬，達到1076萬人；2023年突破1100萬人，達到1158萬人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於青年就業問題，張成剛認為，一方面需要開拓青年就業創業新領域、尋找提升青年就業效能新途徑。鄉村振興、中國企業出海、傳統行業數位化轉型、數位平台生態系統等領域未來仍然能為青年人提供大量就業機會，可以成為就業新增長點；另一方面，應加強青年就業引導，調整青年就業預期，完善職業發展規劃，提升就業能力。

他並指出，全年城鎮調查失業率基本保持在5.2%左右，反映勞動力市場未出現大範圍波動。但「勞動者工資水平漲幅緩慢停滯，反映就業景氣不足；一定比例勞動者退出勞動力市場，可能未被反映在調查失業率變動中；勞動者每週工作時間不斷延長，企業競爭壓力較大」。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130305

#中國
#李強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202