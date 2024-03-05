中國大專院校畢業生將破1170萬 就業壓力仍大

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（中央社台北5日電）中國今天發布政府工作報告，將今年城鎮新增就業目標訂在1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。學者指出，今年高校（大專院校）畢業生超過1170萬，再創新高，青年就業壓力仍存在且長期化趨勢明顯。

中國第14屆全國人大二次會議5日上午開幕，中國國務院總理李強在會中發表政府工作報告，針對就業目標表示，今年城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。

政府工作報告提出多措並舉穩就業促增收的政策方向同時，今年中國大陸將有超過1170萬的高校畢業生，再創歷史新高。整體青年就業市場仍面臨不小的挑戰。

據第一財經報導，首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛指出，目前「高校畢業生就業」仍然是一個挑戰，需要開拓青年就業創業新領域、尋找提升青年就業效能新途徑。

他說，高校畢業生就業困難依然比較明顯，他們也不斷調整就業預期，基層就業、三四線城市就業、小微企業就業比例提高。隨著2024年畢業生人數繼續上升，青年就業總體壓力依然存在且長期化趨勢明顯，未來青年就業依然是穩就業政策關注重點。

近年中國高校畢業生人數屢創新高，2022年首次突破千萬，達到1076萬人；2023年突破1100萬人，達到1158萬人。

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對於青年就業問題，張成剛認為，一方面需要開拓青年就業創業新領域、尋找提升青年就業效能新途徑。鄉村振興、中國企業出海、傳統行業數位化轉型、數位平台生態系統等領域未來仍然能為青年人提供大量就業機會，可以成為就業新增長點；另一方面，應加強青年就業引導，調整青年就業預期，完善職業發展規劃，提升就業能力。

他並指出，全年城鎮調查失業率基本保持在5.2%左右，反映勞動力市場未出現大範圍波動。但「勞動者工資水平漲幅緩慢停滯，反映就業景氣不足；一定比例勞動者退出勞動力市場，可能未被反映在調查失業率變動中；勞動者每週工作時間不斷延長，企業競爭壓力較大」。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130305