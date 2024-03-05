中國經濟目標訂5% 國務院：要實現就業目標

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（中央社台北5日電）中國國務院總理李強今天在人大會議上發表政府工作報告，將2024年經濟目標訂在5%左右，較很多法人預期高。國務院表示，訂在5%是要實現就業目標，今年城鎮新增就業要達1200萬人以上。

中國國務院新聞辦公室5日上午舉行吹風會，美國國際市場新聞社記者提問，根據政府工作報告，中國將今年經濟成長目標定為5%左右，為什麼定在這個水準，及中國政府將採取什麼措施確保達標。

政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏表示，把經濟成長目標定為5%左右，是綜合考慮各方面因素。

他表示，當前中國要擴大就業、增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟增速。今年的就業壓力比較大，城鎮新增就業要達到1200萬人以上。根據就業跟經濟成長的對應關係，或根據經濟增成對就業的拉動效應，大致測算，要實現就業目標，經濟大致上需要保持5%左右的增速。此外，還要考慮其他方面的需要。

黃守宏表示，根據各方面測算，從現在到2035年要基本實現社會主義現代化的目標，大致要保持5%左右的經濟增速。

黃守宏又回應外界看淡中國經濟成長的言論。他表示，一些主要國際機構對今年中國經濟增速做預測，包括國際貨幣基金組織等，及一些經濟學家都做過預測，進行了相應討論，「同樣見仁見智」。

他說，今年實現5%左右的增速完全是有可能，中國有超大規模市場需求、產業體系完備供給、高質素勞動人才等。近年新動能快速發展，新能源汽車去年產銷量超過900多萬輛，產銷量占全球比重超過60%。

他又指，今年經濟發展的積極因素在增多，去年限制經濟發展的一些不利因素正弱化，如疫情的「疤痕」效應正減弱。

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他宣稱，「房地產投資銷售總體上有所好轉」，雖然地方債務風險，中小金融機構改革化險步伐加快，但同時也出現了新情況、新問題。

他承認，今年中國經濟發展面臨的國內外形勢依然嚴峻複雜，政府工作報告用了較長篇幅闡述面臨的困難和挑戰。但中國政府負債率不到60%，金融總體穩健，宏觀政策還有比較大空間。即使將來中國經濟遇到超過預期的衝擊，或國際環境發生超乎預期變化，政策工具箱裡還有儲備工具。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130305