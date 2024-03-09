中國前統計局長：GDP達標取決能否適應市場變化

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（中央社台北9日電）中國今年經濟成長率目標訂在5%左右，中國前國家統計局長寧吉喆表示，能否達成這個目標，關鍵取決於能否適應國內外市場的變化；他說，發展事在人為，不能等著「天上掉下餡餅」。

中國媒體每日經濟新聞專訪寧吉喆，今天刊登全文。他說，去年中國GDP增加5.2%，達成預期目標，但2022年的基數比較低，只有3%。在此背景下，去年5.2%的經濟成長率符合年初提出的5%左右成長預期。

寧吉喆表示，今年政府工作報告把經濟成長的目標仍設定在5%左右，能否達成這個目標，關鍵取決於能否適應國內外市場的變化。

他說，2024年推動經濟成長的各方面條件趨於正常，要充分發揮各種生產要素的主體性、能動性、創造性，把危機轉化為機遇，國內市場也要充分開拓，發揮潛力。

寧吉喆指出，國際上有些預測在5%左右，也有些略低於5%，國際貨幣基金（IMF）就預期4.6%。所以新的一年，發展事在人為，要有積極性、主動性、創造性，不能等著「天上掉下餡餅」。

至於中國今年經濟發展面臨的機會和挑戰，寧吉喆說，目前雖實施「乙類乙管」，但疫情仍然客觀存在，對消費、投資的恢復具有一定「疤痕效應」，導致大家的消費行為，以及投資行為趨於謹慎。

他說，目前中國仍處於疫情影響後復原的關鍵期，需要鞏固、增強經濟回升向好的態勢。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130309