安全事故頻傳 山西煤礦潰倉7人遇難

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（中央社記者張淑伶上海15日電）山西省在11日發生煤礦事故，今天早上發現最後一名被埋礦工，共7名礦工遇難。同一日，安徽一處煤礦也因瓦斯爆炸事故致7人喪生。中國近期煤礦安全事故頻傳引發關注。

新華社報導，11日，山西省中陽縣桃園鑫隆煤業有限公司的其中一處煤倉給煤機發生故障，在檢修試機過程中，煤倉中的煤突然掉落，致7名礦工被埋。

據報導，事故發生後，大量湧下來的煤把水管壓破裂，導致事故現場有大量的水，水與煤混合在一起，形成煤泥，增加了現場救援的難度。

最後一名被埋礦工於15日6時23分發現，此次事故7名被埋礦工均不幸遇難，現場救援工作結束。遇難礦工善後工作、事故原因調查正在進行。

潰倉事故是指煤礦礦坑中用於臨時儲存煤炭的煤倉，由於各種原因導致塌陷，造成人員受困的情形。

同一日，位於安徽省的淮河能源控股集團謝橋煤礦發生瓦斯爆炸事故，造成7人喪生，2人失聯。

謝橋煤礦在安徽省的煤炭產能中占有重要地位，生產規模為每年960萬噸。

煤礦事故在中國並不罕見，今年1月12日，河南省平頂山市天安煤業股份有限公司也發生一起煤與瓦斯事故，造成16人喪命。（編輯：吳柏緯）1130315