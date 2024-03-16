追捧新質生產力 中國官媒：一哄而上造成資源浪費

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（中央社台北16日電）中共總書記習近平提出的「新質生產力」成為今年產業發展政策的指導方針，各地方政府無不將其列為重點工作。在各地「一頭熱」同時，官媒撰文警示，一哄而上將造成資源浪費，「在這方面是有過過教訓的」。

習近平2022年9月在黑龍江提出「新質生產力」後，這個抽象詞彙已是今年1月間各地「兩會」的熱詞。而到3月的全國「兩會」，彷彿在任何領域都可以出現「新質生產力」。在兩會結束之後，各領域的政策指導方針都能看到「新質生產力」的身影。

隸屬中國國務院的經濟日報（中國）今天以「金觀平」名義刊發「發展新質生產力要防止一哄而上」，強調發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式，「高度警惕先是一哄而起，最後一哄而散」。

文中提及，發展新質生產力，突破口與主攻方向在培育壯大新興產業、超前布局建設未來產業，無論哪一個賽道，涵蓋的都是技術密集型產業。這些產業資金投入大、時間週期長，產業技術和產品更新反覆運算快，要想有所突破，絕非一夕之功。

倘若忽視產業發展規律，盲目跟風追熱，什麼熱門就幹什麼，不顧實際地推動戰略性新興產業和未來產業發展，只會欲速則不達，導致新的重複建設、產能過剩等問題，對地方經濟社會發展產生消極影響。

文中提及，一哄而上，帶來的不僅是部分項目爛尾造成的資源浪費，還會導致優質資源分散錯配，抬高人工、原材料等產業生產要素價格，形成主體分散和布局分散等行業亂象。「我們在這方面是有過教訓的，當引以為鑑」。在鞏固和增強經濟回升向好態勢的重要階段，更不能犯方向性錯誤，貽誤發展時機。

文章並強調，發展新質生產力不是一句口號，而是需要乘勢而上、善作善成。在推動新質生產力發展過程中，各地要把握好穩中求進的時、度、效，強化頂層設計，統籌佈局規劃，加強分類指導，持續提升具體執行政策和措施的針對性、準確性，確保人員、資金等生產要素有效集中到關鍵領域、重點方向，才能抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，完善現代化產業體系，提升中國在激烈國際競爭中的核心競爭力。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130316