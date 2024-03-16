分析：抑官員躺平風氣 中國愈加依靠中央紀委施壓

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（中央社台北16日電）中共黨刊「求是」今天發表習近平去年於中央紀委全體會議的講話，點出黨內「尾大不掉」現象、只徒享樂風氣。南華早報分析，北京政府為實現政策目標，愈加依靠中央紀委向官僚機構施壓。

「求是」雜誌今天發表中共總書記習近平的文章「時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，把黨的偉大自我革命進行到底」，內容為2023年中共二十屆中央紀委二次全會上講話的一部分。

文章指出，針對過去10年中共黨內的矛盾與問題，中共將從嚴治黨的理念納入「四個全面」戰略布局。習近平特別警告，中國共產黨規模擴大，容易出現搞小圈子現象，特別點出黨員有「尾大不掉、自行其是」問題，特別是在執政業績光環的照耀下，陷入「革別人命容易，革自己命難」的境地。

另一方面，文章也點出中共建黨百年，黨內老觀念相沿成習，造成「隊伍不斷發展壯大也帶來幹部良莠並存、參差不齊」等現象，並說許多中共黨員及幹部「缺乏嚴峻鬥爭和艱苦環境的磨礪，容易追求安逸享樂而意志消沉、不思進取」，在偉大鬥爭前容易慌了心神、亂了陣腳。

針對過度出頭、「躺平」的兩極化風氣，習近平於文章中表示，面對損害共產黨先進性、純潔性的因素，或是侵蝕共產黨的病毒，要經常打掃「政治灰塵」。

南華早報分析，中國許多執行決策的官僚，承受減薪、繁重工作等壓力，同時還得進行永無止境的視察和大量的政治研究。種種壓力形成部分中國官員士氣低落，再加上擔心若主持任務未能達到預期效果而被問責的可能，使得一些官員開始進入「躺平」狀態，不求有功，但求無過，導致中共治理能力薄弱。

因此，在2023年工作規劃會議後，中紀委針對官員「躺平」現象發起計畫，一些地方政府開始點名基層官員，以解決問題。南華早報認為，中國政府愈加依靠中紀委的紀律力量，向官僚機構施壓，要求它們照習近平的指示行事，以實現雄心勃勃的政策目標。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130316