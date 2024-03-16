中國前2月存款增加多於貸款 投資消費依然保守

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（中央社台北16日電）中國利率持續走低之際，中國人民銀行（央行）昨天公布數據顯示，今年前2月，人民幣貸款增加6.37兆元，雖創同期歷史次高，仍低於人民幣存款增加的6.44兆元，顯示居民投資消費依然保守。

中國人民銀行15日公布「2024年2月金融統計數據報告」，截至2月底，本外幣貸款餘額為人民幣248.67兆元（約新台幣1092兆元，下同），年增9.7%，顯示流動性充裕。

據公布，今年前2月，中國大陸人民幣貸款增加6.37兆元，創歷史同期次高水準。其中，企（事）業單位貸款增加5.43兆元；非銀行業金融機構貸款增加4294億元；住戶貸款僅增加3894億元。

與此同時，今年前2月的人民幣存款增加6.44兆元，多於同期新增的人民幣貸款。其中，住戶存款增加5.73兆元，占比近89%；2月份住戶存款新增3.2兆元，創2023年2月以來新高。

對此，北京商報引述招聯首席研究員董希淼指出，居民存款持續增加提高了中國經濟發展韌性，增強了抵禦風險能力，但也反映出居民對未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降等問題。

從長遠看，董希淼認為，應進一步完善全覆蓋的社會保障體系，更好地滿足居民養老、就醫、教育等方面的迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低預防性儲蓄意願。

大陸居民投資消費迄今依然保守，近期發行的低利儲蓄國債仍掀起搶購熱潮。

據第一財經報導，2024年首批儲蓄國債（憑證式）10日發行，居民搶購熱情依舊，北京多家銀行額度在上午售罄，大型銀行額度尤為緊俏，僅一小時即被搶光。

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根據中國財政部公告，2024年第一期、第二期儲蓄國債（憑證式）於3月10日至3月19日發行。兩期國債均為固定利率、固定期限品種。其中，第一期期限為3年，最大發行額150億元，票面年利率2.38%；第二期期限為5年，最大發行額150億元，票面年利率2.5%。

報導指出，雖然利率不斷走低，但相較大行定期存款利率，儲蓄國債維持小幅優勢，不過對比中小銀行定存利率已不占優勢，惟其安全性、穩定性等特點依然對部分族群具有較大吸引力。有銀行客戶經理指出，中老年人相比年輕人更傾向於購買儲蓄國債。（編輯：楊昇儒）1130316