刺激經濟 中國大幅調降LPR利率引導降息

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（中央社記者張淑伶上海20日電）中國央行今天宣布，調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）25個基點，為3.95%，結束連續5個月LPR的按兵不動，幅度超過市場預期。此舉將進一步降低居民房貸利率支出。

據人行官網消息，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2月1年期貸款市場報價利率報3.45%，與上月持平；5年期以上LPR報3.95%，上月為4.2%，調降25基點。

自2023年8月下調1年期LPR 10基點之後，至2024年1月底已連續5個月LPR按兵不動，5年期以上LPR更已有7個月持平。

上海證券報指出，本次下調在預期內，但幅度超出市場預期，是5年期以上LPR的單次歷史最大降幅。

報導指出，自2019年LPR改革以來，LPR已經成為中國商業銀行貸款的定價基準。其中，5年期以上LPR是絕大多數個人住房貸款利率的定價「錨」。本次5年期以上LPR下調意味著，等到了房貸合約的「重定價日」，個人的房貸利率和每月房貸會隨之下行。

報導引述招聯金融首席研究員董希淼表示，5年期以上LPR是個人住房貸款和企事業單位中長期貸款的定價基準，其下行可以進一步降低居民房貸利息支出、促進房地產市場平穩發展，也可以更有效激發企事業單位融資需求。

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不過，在此次LPR利率下調前兩天，人行18日展開1年期人民幣5000億元中期借貸便利（MLF）操作的利率並無變化，都是2.5%。LPR利率通常是由MLF利率加點而來，有知名券商表示，歷史上MLF不降、LPR單獨下調僅出現過兩次。

證券時報旗下微信公眾號「券商中國」因此指出，此次LPR下調，意味著「未來將進一步淡化LPR與MLF利率之間的關係」；央行可能繼續推動存款利率改革，切實壓降銀行負債端成本，以此緩和銀行的淨息差壓力。（編輯：周慧盈）1130220