中國央行暫停公開市場國債買入 分析：緩解資產荒

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（中央社台北10日電）中國人民銀行（中國央行）今天公告，決定階段性暫停在公開市場買入國債。中國經濟學家認為，這將有助於緩解資產荒，平衡國債市場供需關係。

公告指出，由於近期政府債券市場持續供不應求，中國央行決定，2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。

據第一財經報導，中國國債期貨開盤全線下跌，30年期主力合約跌0.89%，10年及5年期主力合約均跌0.27%，2年期主力合約跌0.13%。

中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，2024年以來中國中長期債券收益率下行較為明顯，中國央行宣布暫停國債買入，有助於緩解資產荒，平衡國債市場供求關係。

招聯首席研究員董希淼剖析，受經濟下行等因素影響，近年來有效融資需求不足，一定程度上出現資產荒，部分中小金融機構信貸難以有效投放。

他進一步指出，市場信用風險有所上升，金融機構資產品質下降壓力較大。包括農商銀行在內的部分商業銀行擴大債券投資，債券投資收益成為銀行收入的重要來源。而政府債券由國家信用背書，具有較強的安全性，成為金融機構資產配置的重要選擇，一度出現供不應求現象。

董希淼強調，國債買入是中國央行投放流動性的重要方式，然而暫停國債買入不意味著市場流動性收緊。預計中國央行將通過公開市場操作、降低存款準備金率等方式，向市場注入短期和長期資金，繼續維持市場流動性充裕。

澎湃新聞報導，東方金誠研發部執行總監馮琳認為，這意味著在前期多次提示風險並採取相應監管措施後，中國央行對債市的調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下行的「搶跑」勢頭，穩定市場預期，同時也有助於穩定人民幣匯率。

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她又說，後續若政府債券供給放量，長債收益率回升至合理水平，市場供求關係能夠自發的趨於平衡，中國央行就有可能恢復買入國債，繼續發揮通過國債淨買入操作向市場投放中長期流動性的作用。

馮琳同時表示，暫停買入國債，或意味著一季降準機率上升。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140110