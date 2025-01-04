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中國央行擇機降準 專家：不排除農曆春節前實施

2025/1/4 15:06
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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會例會指出，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運作情況擇機降準、降息。專家認為，不排除在農曆春節前降準，降息可能跟著Fed腳步。

澎湃新聞4日刊載中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗專訪。張文朗表示，去年12月中央經濟工作會議明確指出，「要實施適度寬鬆的貨幣政策」，這展現出決策層對於經濟成長、金融穩定的重視。

張文朗認為，為了配合政府債發行、信貸投放以及季節性的流動性需求，降準（降低存款準備金率）在春節前有可能實施；降息則可能隨著美國聯準會（Fed）降息腳步逐步推進。

張文朗指出，央行於2024年逐步建立國債買賣工具、證券基金保險公司互換便利、保障性住房再貸款等新型貨幣工具，在股票、債券、地產等市場上發揮作用的手段已經增多，未來可能進一步地設立其他新型工具。

招聯首席研究員董希淼於財聯社3日報導中表示，2025年有望降準0.5至0.75個百分點，下調政策利率50個基點，引導貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點，在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本、增強有效性。

東方金誠首席巨集觀分析師王青在財聯社去年12月31日報導中指出，為支持銀行信貸投放、保持市場流動性充裕，推估2025年第1季有可能降準，預計降幅在0.5個百分點左右，將可釋放資金人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

中國央行3日發布貨幣政策委員會2024年第4季例會內容。會議表示，研究下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運作情況，擇機降準、降息。（編輯：呂佳蓉）1140104

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