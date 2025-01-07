曾因直言被禁言 吳曉波年終秀唱響中國經濟光明論

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（中央社台北7日電）北京禁止輿論唱衰中國經濟，一些被視為「唱衰」的學者面臨社群媒體被封號的處境，值此之際，曾因直言而被禁言、擁有可觀粉絲的財經作家吳曉波最近因「唱響中國經濟光明論」而引起討論。

吳曉波媒體出身，轉型成為財經作家後專注於公司和企業研究，曾出版多本暢銷書，疫情期間的2022年6月疑似因發表中國經濟惡化的文章而一度在新浪微博與微信被禁言；時隔一年，又因「通過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害訊息，發布攻擊否定現行政策和管理制度」等內容而再次被微博禁言。

不過，港媒01近日發文表示，微博粉絲逾470萬的吳曉波最新一條發布於1月2日的微博不同於疫情期間的「唱衰」，而是用一貫的人物故事和數據「唱響了中國經濟光明論」。

據香港01，吳曉波除了提到中國官方去年9月公布的連串財政金融政策將深刻影響今年以及未來3到5年中國經濟發展，還用數據「佐證」過去數十年中國「蛋糕」的增長「是經過了一次全球化意義上的再次分配，甚至美國的經濟總量能夠保持在今天這樣的水平，也是因為中國製造、中國經濟的崛起和它形成了一種『雙贏』關係」。

吳曉波說，中國能夠完成如此大的成就靠的是對內的制度紅利改革開放以及全球化浪潮帶來的時代紅利，「只要堅持幹這兩件事，中國的國運就能綿延」。

他還強調，「我們要相信國運，我們要像信仰宗教一樣地相信國運」「46年來，押注中國會衰落的人，一直在犯可怕的錯誤，現在依然如此。中國孩子們的生活，將遠比他們的父輩要好」。

文章指出，吳曉波這場「年終秀」內容涵蓋方方面面，但總基調始終如一，就是唱響中國經濟光明論，但並非生硬的「唱響」或是為了「唱響」而「唱響」，而是以長時段的數據說話、以很多鮮活的人物故事說話。

文章說，「從這個層面來看，『唱響中國經濟光明論』說難也不難，也是水到渠成的事情」。

「不得妄議經濟」顯然已成為中國經濟界當前必須遵守的鐵律。去年12月31日，經濟學者管清友在微信朋友圈發文稱「消費不用刺激，有錢就行。信心不用鼓舞，常識就行。經濟不用提振，少管就行」結果有網友將截圖轉發微博，管清友被封鎖。

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12月22日在廣州第3屆灣商大會上，另一名經濟學者馬光遠稱中國經濟會進一步下滑，除非政府向全民發錢，還說「別的政府鼓勵消費是發錢，我們政府鼓勵消費是發文件」。這段講話之後在網上也被刪了。

在此之前，中國國投證券首席經濟學家高善文、東北證券首席經濟學家付鵬因在內部投資講座直陳當前中國經濟經濟面臨的各種問題，社群媒體帳號因此被封鎖。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140107