中國年輕人留學選擇 美國漸失寵

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（中央社台北17日電）受中美關係、官方宣傳以及學費高昂等因素影響，數十年來在中國年輕人心目中的理想留學國度美國正失去光澤，英國則越來越受青睞。

美國之音中文網今天作了上述報導，並引述22歲的上海女性董小姐（Helen Dong）說，其中原因是費用，「你要花（人民幣）200萬元（27.8萬美元），但回來時找不到工作，對我就划不來」。董小姐今秋將赴香港。

另一名也來自上海、正在英國布里斯托大學（University of Bristol）攻讀比較文學碩士的24歲黃小姐（Yvonne Wong）說，她並不擔心費用，而是考慮安全問題。

黃小姐表示，「上海家庭通常不想把他們的女兒們送到一個不禁槍的國家，這是主要原因」；「在美英之間，英國更安全，這是我父母的最大考量」。

據報導，中國年輕人對留學的興趣在COVID-19疫情後回升；而跡象顯示，中國學子赴美國留學正呈現下降趨勢。美國數十年來約吸引了300萬中國留學生。

減少民間交流可能對中美關係產生持久性影響。報導援引國際教育工作者協會總幹事奧芬達（Fanta Aw）說，「國際教育是橋梁，一座長期橋梁，因為今天來的學生是未來的工程師。他們是未來的政治家，他們是未來的創業者」。

奧芬達說，中國學生赴美國就讀大學課程的人數減少，原因包括中國人口下降、美中關係緊張、中國家庭面臨更多的地區選擇以及美國高昂的教育費用。

碩士課程也未能倖免。波士頓東北大學機械工程副教授鄭義（Zheng Yi）說，該校工科的中國人申請數量下降到個位數，而疫情前是20到30人。

匹茲堡厚仁教育集團首席執行官陳航（Andrew Chen）認為，這個下降趨勢將會持續。

他分析，「這不是一個周期波，這是個新時代」。中國政府讓英語教育靠邊站、宣傳美國槍支暴力、將美國形容為一個衰退的大國，結果就是中國家庭不太願意送孩子到美國。

中國留學諮詢機構啟德教育（EIC Education）說，中國留學生的偏愛從美國轉到英國。學生們喜歡英國教育更短的學習計畫、教學品質、可承受的費用以及安全感。

報導說，美國國務院在去年9月結束的財政年度向中國學生發放了8萬6080個F-1學生簽證，比前一年增加將近40%，但依然低於疫情前10萬5775個的水準。

在美國的中國學生人數自2019年到2020學年疫情發生時達到37萬2532人的最高水準，是10年前的兩倍多，並在2022年降至28萬9526人。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130317