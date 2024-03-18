國台辦等涉台組織座談 聲稱推進和平統一進程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）新華社今天報導，中共中央台辦（中國大陸國台辦）日前會同「民主黨派」及涉台組織召開座談會，會中強調陸方要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，團結「島內外一切可以團結的愛國力量」，共同推進「祖國和平統一進程」。

根據報導，這場在北京舉行的座談會，由中共中央台辦（國台辦）與「中國國民黨革命委員會」中央、「台灣民主自治同盟」中央、中華全國台灣同胞聯誼會等涉台「民主黨派」及組織共同具名召開。

報導指出，這場座談會旨在「認真學習領會、深入貫徹落實」中共總書記習近平6日參加全國政協14屆二次會議民革、科技界、環境資源界委員聯組會議時，關於「對台工作的重要講話精神」。

會議強調，習近平的講話「指明了對台工作的方向」，與會單位要「認真學習領會」講話精神，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，積極推動兩岸各領域交流合作、融合發展，團結「海內外、島內外一切可以團結的愛國力量」，不斷壯大「反獨促統」力量，共同推進「祖國和平統一進程」。

這項會議說，習近平的講話闡明了新形勢下對台工作的「基本任務、工作重點、政策舉措」，深刻指出了包括民革在內的有關黨派和群團，在對台工作大局中的歷史方位和使命任務，具有很強的「政治性、思想性、指導性和針對性」，為對台工作提供了「重要理論引領和實踐指導」，是「做好對台工作的根本遵循」。

會議要求，中國大陸對台工作系統及有關黨派和群團，要「認真學習貫徹落實」習近平講話精神，「發揚歷史主動精神，勇擔祖國統一使命職責，群策群力，奮發有為，以更高水平的工作成果和履職成效，為早日實現『祖國統一』貢獻力量」。

3月6日中國全國「兩會」期間，習近平出席全國政協會議的民革、科技界、環境資源界委員聯組會議時聲稱，要「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」，並說要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。（編輯：邱國強/唐佩君）1130318