習近平邀請下 首批24名美國學生訪問中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國國家主席習近平去年訪問美國時表示，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習。據報導，24名美國中學生16日由舊金山啟程前往中國，展開交流。

中新社報導，美國舊金山時間16日，來自華盛頓州林肯中學及斯蒂拉庫姆中學的24名學生從舊金山出發展開中國之旅。

習近平去年11月在舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。

報導說，這次赴中的24名中學生就是這5萬人計畫的一部分。16日當天，中國駐舊金山總領館代總領事宋國選、華盛頓州斯蒂拉庫姆市長穆里（Dick Muri）在舊金山國際機場出席送行儀式並致辭。

宋國選表示，希望同學們到中國後以開放的心態積極參與各項活動，親身感受中國文化，品嘗中國美食，結交中國朋友，看到一個真實、立體、全面的中國。回到美國後能分享自己在中國的經歷，並鼓勵同學、朋友和家人有機會到中國看看；也希望同學們透過中國之行，與中國人民結下深厚的友誼，成為中美友好的使者。

來自斯蒂拉庫姆中學的17歲學生里德爾表示，對於有機會前往中國心懷感激，對這次旅行的每一秒都充滿期待。

當被問及旅程中希望向中國同齡人傳遞哪些訊息時，里德爾表示，想告訴他們盡管美中文化差異巨大，但美國學生仍然可以到中國，兩國學生仍然可以找到溝通的方式，真正建立聯繫，從而促進全世界的聯繫。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130318