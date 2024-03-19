王毅到訪前 澳洲取消中國風電塔反傾銷措施

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（中央社台北19日電）中國外交部長王毅前往訪問之際，澳洲反傾銷委員會日前公告，澳洲工業和科學部決定不繼續針對中國風電塔的反傾銷措施。現行措施在4月16日到期。

據中國貿易救濟信息網昨天的消息，澳洲反傾銷委員會15日發布公告，澳洲工業科技部長通過澳洲反傾銷委員會對進口自中國的風電塔（Wind Towers）作出的第二次反傾銷日落復審終裁建議，決定不繼續對中國涉案產品實施反傾銷措施，現行反傾銷措施於4月16日到期後終止。

澳洲反傾銷委員會自2013年8月28日對進口自中國和韓國的風電塔啟動反傾銷調查。2014年4月16日，澳洲對該案作出肯定性終裁，開始徵收反傾銷稅。

2018年7月16日，澳洲反傾銷委員會對進口自中國和韓國的風電塔啟動第一次反傾銷日落復審調查，並於2019年3月27日公布，決定自同年4月17日起終止韓國涉案產品的反傾銷措施，同時繼續延長中國涉案產品的反傾銷措施（上海泰勝風能裝備股份有限公司除外），至2024年4月16日。

王毅近日訪問紐西蘭、澳洲，20日將抵坎培拉，除與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue），並將和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，討論中國是否取消對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅。

中國自2021年對澳洲進口葡萄酒開徵懲罰性關稅，稅率最高達218%。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源而降至冰點；澳洲工黨政府2023年5月上任後中澳關係升溫，北京逐步取消對澳洲大麥、煤炭等商品的貿易壁壘，葡萄酒和龍蝦是少數剩下的關稅壁壘。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130319