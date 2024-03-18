王毅會紐總理：中國願與紐西蘭構建「和而不同」關係

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（中央社台北18日電）新華社報導，中國外交部長王毅今天會見紐西蘭總理盧克森時說，中國願與紐西蘭構建「和而不同」的國家間關係，打造「全面戰略夥伴關係升級版」；盧克森則表示，紐方願與中方進一步密切高層交往，增進「相互理解」。

依中方規劃，王毅17至21日訪問紐西蘭及澳洲，受到外界矚目。紐、澳與美國、英國、加拿大同為「五眼聯盟」成員國，在戰略及意識型態上被認為是與中國站在對立面的西方國家。但相形之下，紐西蘭是五國中，對中國態度相對最緩和的國家。

因此，王毅此次訪問紐、澳，除被認為有改善關係的象徵外，也有突破美國對中國戰略圍堵的用意在內。

根據這項報導，王毅表示，中紐建交以來，雙方「開創了許多第一的紀錄」，推動中紐關係「一直走在中國同發達（已開發）國家關係前列」，成為雙方值得珍惜和弘揚的寶貴財富。

王毅說，今年是中國國家主席習近平訪問紐西蘭和中紐建立「全面戰略夥伴關係」10週年。中國視紐西蘭為「理性、成熟的合作伙伴」，中紐關係具有「戰略性、長期性」。中方願與紐方以慶祝兩國建立「全面戰略夥伴關係」10週年為契機，「發揚爭先傳統，跨越新的標桿」，打造「全面戰略夥伴關係升級版」，構建「和而不同」的國家間關係。

王毅說，紐方將教育、科技創新、基礎設施、營商環境、擴大出口作為施政重點，中方願成為紐方這些領域「可靠的戰略合作夥伴」，歡迎紐方繼續參與共建「一帶一路」合作，並期待與紐方在鞏固加強傳統領域合作的同時，開拓科技、綠色、創新等新的合作成長點。

他聲稱，中紐雙方都倡導「多邊主義」，都支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，都致力於用和平手段解決國際爭端。中方願與紐方一道，加強團結合作，抵制「冷戰思維、單邊主義、保護主義」，「反對開歷史倒車，維護『人類進步的正確方向』」。

根據報導，盧克森（Christopher Luxon）表示，紐中關係十分重要。紐中建交以來，兩國關係「取得強勁發展，經貿合作成果豐碩」，紐中「全面戰略夥伴關係」更為雙方合作提供了重要動力。

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根據這項報導，盧克森聲稱，紐方將繼續堅持「一個中國」政策，願以紀念紐中建立「全面戰略夥伴關係」10週年為契機，與中方進一步密切高層交往，增進「相互理解」，深化經貿、人文、教育、旅遊、農業、科技、應對氣候變化等領域合作。

路透社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）稍早與王毅會談後發表聲明指出，雙方曾談及兩國具有「分歧的領域」，包括人權和新疆、香港與西藏現況，並指紐中兩國「在一個安全繁榮的印太區域享有共同利益，並對南海及台灣海峽緊張局勢加劇表達擔憂」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130318