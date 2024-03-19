中共官媒：不能什麼想法都披上「新質生產力」外衣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中共總書記習近平提出的「新質生產力」一詞近來成為中國熱門語彙。但中共官媒經濟日報（中國）13至18日連續發表5篇闡述文章，其中直指不能把什麼想法、舉措都披上「新質生產力」的外衣，且一旦濫用更容易迷失發展方向。

3月上半月正值中國全國「兩會」舉行期間，大小官媒開足馬力宣傳「新質生產力」，一時中國政壇、媒體、學術、企業界紛紛言必稱「新質生產力」，西安科技大學更在3月初火速成立「新質生產力研究中心」，且由校長親自掛帥主持這一中心的事務。

「兩會」結束後，經濟日報（中國）13至18日便接連以慣用署名「金觀平」發表5篇文章，闡釋如何發展「新質生產力」。其中，一些段落對中國先前一窩蜂追捧甚至言必稱「新質生產力」，提出意見。

其中，3月13日題為「發展新質生產力要從實際出發」的第1篇文章指出，中共總書記習近平提到的「因地制宜發展新質生產力」，並不是傳統經驗的「靠山吃山、靠水吃水」，而是由「技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級」而催生，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。

文章提到，「山還是那座山，水還是那片水」，但是靠山吃山、靠水吃水的方式方法「要與時俱進，要創新發展，要提質升級」。

而3月16日題為「發展新質生產力要防止一哄而上」的第4篇文章提到，發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業，要防止「一哄而上、泡沫化」，也不要搞「一種模式」。

文章指出，如今中國某些城市推出文件，將人工智慧、雲端計算、大數據、5G通信、積體電路等一股腦地都作為重點發展領域，以生產要素「機械性、同質化堆疊」培育產業集群，反映出的正是在全局觀上的欠缺。發展「新質生產力」不是一句口號，而是需要「乘勢而上、善作善成」。

至於3月18日題為「發展新質生產力要找準著力點」的第5篇文章則提到，無論是理論上還是實踐中，「新質生產力」都有明確的內涵和外延，不能把什麼想法、什麼舉措都披上「新質生產力」的外衣，甚至不顧實際條件，硬往「新質生產力」上面靠。

文章直指，「套概念、講空話、喊口號」，對「新質生產力」的泛化和濫用，不僅容易迷失發展方向，更會錯失發展機遇。對發展「新質生產力」，既要有足夠的熱情與敏銳，也要保持必須的清醒和冷靜，「明確本地發展定位，因地制宜，找準著力點，謀定而動」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130319