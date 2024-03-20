中國電商Temu砸13億強打廣告 搶占美國市場

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（中央社台北20日電）中國電商巨頭「拼多多」旗下的Temu在世界各地大舉擴張，並斥資4200萬美元（約新台幣13億）於今年美國超級盃狂打6個廣告，使下載量激增，並結合網紅行銷與平價策略搶占美國市場。

英國廣播公司（BBC）中文19日報導，Temu自2022年首次在美國推出後，在全球49個國家颳起旋風，對當地電商帶來威脅。根據市場分析機構SimilarWeb的數據，Temu推出後一直在全球應用程式下載排行榜上名列前茅，每月有近1.52億美國用戶。

在今年2月初舉行的美國超級盃（Super Bowl）上，Temu打了6個30秒的廣告，一個30秒的廣告成本約為700萬美元。零售分析師桑德斯（Neil Saunders）指出，在廣告過後，Temu的下載量激增。

SimilarWeb的數據顯示，超級盃比賽當天，Temu的全球個人訪問量比上週日增加了近1/4，有820萬人瀏覽該網站和應用程式。同時間，亞馬遜（Amazon）和eBay的訪問量分別下降了5%和2%。

桑德斯還指出Temu花了很多錢做網紅行銷，通過TikTok和YouTube等社交媒體推廣產品。SimilarWeb的電子商務專家伊杜然德（Ines Durand）認為，這些網紅粉絲數通常不到1萬，但他們與粉絲連結較緊密，他們的背書意味著對產品強烈信任，更能帶動粉絲消費。

SimilarWeb的數據顯示，Temu在2023年的廣告支出接近17億美元。

Temu正在以平價戰略搶攻美國市場。中國市場研究集團（China Market Research Group）創始人雷小山分析，未來2、3年Temu的戰略是提高品牌知名度和市占率，不在乎利潤。這正是拼多多在中國推廣初期的策略，以令人難以置信的低價優惠搶市占率。

此外，Temu的產品是直接由工廠出貨，省去中間商，加上產品本身低價，基本上不需繳納關稅。美國國會的一份報告顯示，透過「最低免稅限額」這一漏洞進入美國的商品中，有1/3來自Temu及其競爭對手Shein。

杜然德還指出，Temu仰賴大規模的數據收集，包括消費趨勢、搜索和點擊次數等，並將這些數據免費提供給各個製造商，讓製造商可以以相對少量的產品試探市場。而亞馬遜則是以高價向製造商出售這些數據。

不過Temu的產品供應鏈遭到英國和美國政界人士批評，指責他們允許強迫勞動生產的商品在其網站上販售。

Temu則回應，他們「嚴格禁止」所有商家使用強迫勞動、刑罰勞動或童工製造的商品，他們的標準與其他大型電商沒有區別，「這方面的指控是完全沒有根據的」。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130320