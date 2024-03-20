邯鄲殺人案後 中國地方政府紛表態嚴打未成年犯罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）河北邯鄲3名初中生10日殘忍殺害同學震驚社會後，中國3個省分相繼召開工作會議，表態以「零容忍」態度嚴厲打擊侵害未成年人違法犯罪，宣示剷除涉未成年人違法犯罪土壤。

據陸媒新京報，雲南、四川、貴州等「留守兒童」眾多的省分，近期相繼召開與打擊整治侵害未成年人違法犯罪相關的工作會議。

貴州省19日召開全省未成年人保護工作會議。中共貴州政法委書記時光輝指示，要聚焦留守兒童、流動兒童、困境兒童等重點群體，全面摸清底數，進一步加大關愛保護力度，強化分類保障，落實幫扶措施。要全面築牢未成年人保護防線，加快補齊未成年人保護短板。

時光輝並指示，要堅持懲防結合，以「零容忍」態度嚴厲打擊侵害未成年人違法犯罪，從源頭有效預防未成年人犯罪。要健全完善領導機制、工作機制，強化責任落實，加強工作調度，形成未成年人保護工作合力。

四川省14日召開全省打擊整治侵害未成年人違法犯罪專項行動推進會。會議強調，要堅持依法嚴懲，嚴格辦案標準，加強協作配合，形成打擊合力，周密保護未成年人合法權益。要加強源頭防範，堅決執行入職查詢和強制報告制度，全力消除執法盲區和監管死角，強化行刑銜接，切實剷除涉未成年人違法犯罪土壤。

會議並強調，要不斷提升宣傳教育的廣度、精度、力度，持續營造關心關愛未成年人的良好社會氛圍。要強化統籌、加強督導，以更大合力推動專項行動落地落實。

據法治日報，雲南省13日召開「利劍護蕾」專項行動動員部署會。雲南政法委書記楊亞林指出，展開「利劍護蕾」專項行動，有效預防涉未成年人違法犯罪，是一項涉及方方面面的系統工程。各級各部門要從講政治的高度認識專項行動的重大意義，懷著對人民群眾的深厚情感強化責任感和使命感，堅決為未成年人茁壯成長保駕護航。

楊亞林要求加強組織領導、壓實責任鏈條、建立掛連線制，構建上下聯動、左右協同、合力推進的工作格局；要認真對照工作方案和清單要求，結合實際，突出問題導向，堅持「預防為先、干預為要、矯治為主、寬嚴相濟、精準施策」，扎實推動預防和整治涉未成年人違法犯罪工作。

河北省邯鄲市10日發生3名初中生涉嫌殺害同學後埋屍案件。13歲的王子耀遇害後被埋在一個蔬菜大棚裡，他的臉被硬物打至面目全非。

綜合陸媒報導，3名嫌犯均未滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」。有人殺人後沒異樣，回家後仍玩遊戲，有人翌日繼續如常上學。

當地警方初步認定這是有一起預謀的犯罪案件，中國社會對他們的冷血犯案同表震驚與憤怒，「留守兒童」的議題再度引發關注。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130320