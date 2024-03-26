中國百貨關店潮持續 上海伊勢丹6/30終止營業

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（中央社記者張淑伶上海26日電）日系百貨伊勢丹昨天宣布，上海梅龍鎮店因租約到期將於6月30日終止營業。這是去年8月上海太平洋百貨關門後，又一外資百貨閉店。百貨業態在上海乃至全中國，都面臨經營壓力。

上海梅龍鎮伊勢丹百貨自1997年在繁華的南京西路商圈開業，至今已經開業27年。伊勢丹在中國的經營不斷式微，2022年成都店關閉，今年稍早又分別宣布，位於天津的兩家百貨都將在4月關門。梅龍鎮伊勢丹百貨關閉後，在中國市場將僅剩天津仁恆一家伊勢丹百貨。

面臨考驗的百貨不止日本品牌。例如，去年8月底，由於與合資方的合作期限屆滿，台資的太平洋百貨在上海最後一家店也停業，該店已經營了30年。

澎湃新聞引述凱度消費指數大中華區總經理虞堅說，目前中國的零售業態已極度「內捲」（競爭激烈），不論是國內還是國外的百貨商店，傳統的業態如果不與時俱進，進行升級和改革，消亡可能也只是時間問題。

百貨業面臨的挑戰，來自於線上電商、新興的購物中心，以及近年疫情衝擊、消費力並未恢復等。

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第一財經報導，據壹覽商業不完全統計，2022年中國至少有35家百貨門店關閉。聯商網零售研究中心統計，2023年全國範圍內有21家百貨商場停業閉店，其中不乏曾經十分火爆的知名百貨。

報導說，百貨一度是非常受歡迎的零售業態，但新崛起的購物中心採取各個品牌單獨門店經營，商品細分和品牌性質更強。近幾年隨著體驗式業態和網路崛起，更是衝擊了老化的百貨店。（編輯：曹宇帆）1130326