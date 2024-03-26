博鰲2024報告 預測亞洲經濟體GDP成長率4.5%

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（中央社台北26日電）博鰲亞洲論壇2024年年會今日起一連4日在中國海南舉行，會上發布2024年度報告，預測今年亞洲GDP成長率有望達到4.5%左右，GDP規模占全球比重預計為49%。

博鰲亞洲論壇2024年年會26日發布「亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告」指出，在相對強勁消費和積極財政政策的支持下，亞洲經濟仍將維持較高增速，預計今年亞洲經濟增長為4.5%左右。其中，東亞地區增速可能會維持於4.3%，南亞地區增速則加快至5.8%。

報告指，以購買力評估（PPP）計算，2024年亞洲經濟體GDP規模占全球比率預計為49%，較去年提高0.5個百分點。

在就業方面，受經濟形勢持續疲弱影響，今年全球就業不甚樂觀，人口及勞動力較多的東亞及南亞地區，就業增長會相對疲弱。不過從失業率來看，今年亞洲經濟體整體情況將優於全球水準。物價方面，亞洲通貨膨脹的壓力普遍也會進一步緩解。

貿易投資部分，雖然今年有望改善減緩趨勢，但受全球經濟增速下降、地緣政治衝擊，以及國際金融環境偏緊等因素影響，今年全球貿易與國際投資成長方面仍面對較大的壓力。

金融市場方面，亞洲主要國家資本市場、外匯市場、債券市場與銀行業將趨於穩定。今年得益於經濟穩步復甦及外部貨幣緊縮政策放緩，多數亞洲經濟體股票指數或將延續反彈態勢、匯率上行、10年期國債殖利率持續回落、銀行部門不良貸款率進一步下降。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130326