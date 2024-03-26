港媒指中國流傳幫假造學歷廣告 憂輸入人才政策變庸才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）香港當局近年致力輸入外來人才，但有港媒指出，大陸網路上到處都有代替他人假造海外名校學歷的廣告，令人憂慮港府輸入人才的政策，最終令大陸庸才通過有關計畫來港。

星島日報今天在報導中表示，港府近幾年先後推出「高才通」、「優才」和「專才」等計畫，目的是吸引外來人才來港工作和居住。

但報導表示，大陸不少留學中介平台在社交媒體發布出售學位的文章，聲稱可將當事人的資料輸入海外著名大學的往屆畢業生資料庫，有關大學更會「補發」學位證書和成績單。

比如，大陸社交媒體「小紅書」有多個聲稱可以提供「學籍補錄」的發文，聲稱只要支付數萬至10多萬美元便可直接取得外國名牌大學的學士、碩士或博士學位，有助未來發展。

報導指出，追查發現，相關發文相信只是不法分子銷售假學歷的藉詞。

但另一個現象是，在2022至2023財政年度，本地提供學歷評估服務的學術及職業資歷評審局接獲5258件學歷評估個案申請，創歷年新高，當中有655件申請不獲接納，拒批原因包括學歷不受頒授國家或地區承認、申請人未能提供足夠資料等。

不獲接納的個案中，22件申請涉及虛假學歷，數字比之前的財政年度急升7成，而局方已報警處理。

報導表示，儘管虛假學歷個案急升，但政府在輸入人才措施上並無強制要求申請者向評審局申請學歷認證，令人擔憂持假學歷人士申請獲批，讓庸才通過有關計畫來港。

入境事務處處長郭俊峯上月曾在記者會上表示，入境處積極配合政府「搶人才」計畫，去年收到超過22萬件來自各類人才入境計畫的申請，其中13.5萬件獲批，當中9萬人已獲批簽證抵港，高於政府定下每年引入至少3.5萬名人才的目標。

外界相信，這些輸入人才主要來自大陸。（編輯：唐佩君）1130326