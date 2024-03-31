全球用戶數前10大電商APP 中資占7家蝦皮居冠

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（中央社台北31日電）中國電商在全球快速擴張，數據顯示今年1月全球電商月均活躍用戶數，前10名中有7個是有中資背景的電商。第1名是由騰訊出資的Shopee，勝過亞馬遜，其餘中國熱門電商Temu、SHEIN也上榜。

日經中文網29日報導，上述排名是美國調查公司Sensor Tower根據監測機構和合作夥伴的軟體蒐集的數據，以每月至少打開1次APP的人數作為月均活躍用戶，推算出2024年1月的全球電商APP排名。

排行第1為新加坡冬海集團（Sea Limited）運營的Shopee（蝦皮），騰訊一度是冬海集團的最大股東。美國電商龍頭亞馬遜則是第2名。中國拚多多旗下的Temu第4，SHEIN第5，其餘淘寶網、阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）以及小紅書等中國APP都有上榜，中國電商的市占率達到整體的26%。

中國電商平台充分利用國內低價供應鏈和豐富的產品線抓住需求。如Temu於2022年秋季才推出，短短1年半的時間內已進駐50多個國家，2024年1月Temu在法國、德國和英國排在首位。即使在亞馬遜的「老家」美國也位居第2，Temu正在以歐美為中心擴大勢力範圍。

時尚電商SHEIN也受益於中國低價的服裝工業，在年輕族群間受到歡迎，自2021年以來，月均活躍用戶數增加2.3倍，在美、英、法、泰國和巴西等國進入前5名。這些電商以低價策略競爭，同時規避關稅，使法國擬立法徵收「生態足跡附加費」打擊這些快時尚產業。

此外，除了推出APP之外，中國企業還會向各國電商APP出資，形成多樣化陣容，如阿里巴巴除了自家APP「速賣通」和二手交易網站「閒魚」之外，還在世界各地進行出資和收購，如新加坡的東南亞電商APP「Lazada」、土耳其的「Trendyol」和南亞的「Daraz」等。

阿里巴巴2023年第4季的銷售額為人民幣2603億元（約新台幣1.1兆元），比去年同期成長5%。其中跨境電商業務的銷售額成長了44%，達到285億元。

另外有中國版Instagram之稱的「小紅書」結合社交平台與電商功能，由網紅介紹的產品非常暢銷，對企業來說也是不可或缺的管道。（編輯：廖文綺/邱國強）1130331