歐盟立法並展開調查 遏止中國跨境電商快速擴張

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（中央社台北31日電）因應中國跨境電商平台大舉進軍歐洲市場，歐盟正著手展開調查，加上歐盟的「數位服務法」等法案生效，中國電商平台在歐洲面臨新的挑戰。

美國之音（VOA）30日報導，中國大型電商平台藉由病毒式行銷而廣受青少年用戶青睞。

像是阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）、快時尚品牌Shein、拼多多國際版Temu，皆以低價和快速的供應鏈席捲歐洲市場，字節跳動旗下的TikTok也將加入戰局。

因應中國電商大舉入侵，今年2月生效的歐盟數位服務法（Digital Services Act, DSA）針對每月活躍用戶超過4500萬人的電商，像是全球速賣通及TikTok等「超大型平台」做出規範。

凡平台的內容審核、投訴機制、廣告和推薦演算法的透明度方面不符數位服務法案規範，包括不能禁止假藥、營養補充品等影響消費者健康的廣告及色情傳播，可能面臨高達全球銷售額6%的罰款。

此外，中國電商平台透過郵寄進入歐洲市場的包裹價值難以估算，存在稅務方面漏洞，歐盟監管部門有意對郵寄包裹取消150歐元（約新台幣5100元）以下免關稅的規定。

在德國關注中國電商平台發展的諮詢師歐博洋（Björn Ognibeni）表示，對於中國企業而言，合規是正確的選擇，每天大約有40萬個包裹送往德國，其中有包裹不符合法律規定，這種情況在任何地方都存在。

瑞典中國問題研究中心分析師卡爾森（Hanna Carlsson）表示，中國的電商平台採取積極的銷售策略，他們確實取得成功，若是歐洲公司不關注環境問題，這些不考慮環境而持續發展的公司將占據優勢。

報導說，若干歐洲國家已啟動永續發展和供應鏈等方面的立法程序，以確保進入歐洲市場的產品符合環保標準，產品生產過程中無強迫勞動現象。

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像是法國國民議會3月投票通過全球首個限制「快時尚產業」發展的法案，規定的限制措施包括禁止廉價紡織品的廣告，對廉價產品額外徵收環保稅，有議員點名Shein是密集型「快時尚產業」的典型範例。

因「快時尚產業」貢獻的全球溫室氣體排放量約佔10%，接下來法國將界定快時尚，並從明年起對每件產品徵收5歐元環保稅，2030年增至10歐元，最高可達到售價的50%。（編輯：曹宇帆/廖文綺/邱國強）1130331