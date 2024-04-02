香港消費低迷 「店舖結業關注組」臉書突爆紅

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（中央社台北2日電）香港近日一個名為「全港店舖執笠結業消息關注組」臉書專頁突然爆紅，短時間內成員增至逾18萬，網友上載店舖結業的消息、提出挽救結業潮的建議，也有網友對店舖結業冷嘲熱諷。這都反映出香港經濟堪虞。

臉書專頁「全港店舖執笠結業消息關注組」前身是「全港執笠大結業關注組」，於2022年已開設，近日改名。專頁爆紅也是近期的事，短時間內成員數目增至逾18萬。

廣東話「執笠」的意思就是結業，相信此專頁突然大受歡迎，與香港近期消費低迷，市民關心食肆及零售店結業潮有關。

在該專頁內不少網友上載店舖結業的文章及照片，幾乎每天都有如「租約期滿」、「結業啟示」、「停業通知」，商場內到處是空置舖位，食肆門庭冷落，以往的旺區現在街上空無一人等新照片。不少將結業的店舖吸引大批市民光顧，緬懷一番。

有網友留言問「最想全港結業的業舖是什麼」，獲得逾千個回應，不少網友寫下一些大集團的名字。

不少網友分析香港出現店舖結業潮原因，包括外出用餐貴、食肆店員態度差、食物難吃等。用餐貴因為租金高昂、業主不肯減租、店員薪酬上升等令整體成本高。不少網友提到港人瘋狂北上，就像剛過去的復活節長假期間，港人「大遷徙式」出境外遊。

其中一名自稱曾做過業主、老闆及打工的網友提到，港人北上消費不是近期的事，但因來港旅客減少，無法彌補失去了的消費力。

這名網友又指，當中國大陸經濟起飛時，外資經香港進入大陸，香港獲得大陸及外資的紅利。但在現時世界政局下，香港處於風口，不能像以往獲得中西方的紅利。

另有網友留言，「大家準備好迎接下一輪的裁員潮、失業潮、減薪／凍薪潮。」

有自稱業主留言，不憤外界將店舖結業的原因全部歸咎於業主。

有網友此前留言，呼籲市民復活節盡量留港消費，挽救香港。

據港媒報導，「全港店舖執笠結業消息關注組」版主「革離」近日接受訪問時表示，於2022年疫情期間開設臉書專頁，是因為當時一些他喜歡的食肆無聲無息下結業，他希望大家學懂珍惜。

「革離」又說，沒有想過專頁突然爆紅，可能以前是小店結業，現在連大集團都結業，引起市民關注。他認為結業是汰弱留強，要為城市找出路，不能只重複以往的模式，就如實體店結業的同時，網路店的生意很好。

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綜合港媒近日報導，香港餐飲聯業協會會會長黃家和1日表示，估計過去一個月全港有200至300間食肆結業，因復活節期間大批港人外遊，食肆夜間生意可能下跌超過4成以上，「這個對餐飲業而言響起很大警號。留在香港的600多萬市民不是說他們沒有消費，但消費力度真的減弱很多。」

大批港人外遊不留港消費，同時來港的旅客仍與疫情前有很大差距。根據香港旅業網的統計，今年1月訪港旅客總人次只有約382萬，只是2019年1月678萬人次的約56%。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130402