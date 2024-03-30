港人復活節大遷徙 假期首日70萬人次出境

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（中央社台北30日電）香港人於長假期間到中國大陸消費遊玩已成常態。據香港入境處數字，29日即香港復活節假期首日，約70萬人次出境，28日也有約52萬人次出境，連續2天創疫情以來新高。

港人在此次復活節長假期出境人次之多，連港媒星島日報及無線新聞都以「大遷徙」來形容。其中星島日報以「百萬港人大遷徙 長假口岸『淪陷』」為題報導。

綜合香港入境處數字及港媒報導，香港復活節公眾假期首日即29日，有約79萬人次出境，當中港人占約70萬人次，其餘是大陸及其他訪客。入境人次只有約37萬，當中大陸及其他訪客只占約10萬人次，其餘是港人。

假期前一天即28日，入境處統計約63萬人次出境，當中港人占約52萬人次。同日入境人次有約33萬，當中大陸及其他訪客占約10萬人次。

以此計算，即28日及29日共有約122萬港人人次出境， 連續2天創下疫情以來新高。大部份港人都是經羅湖及落馬洲口岸等出境。

報導指出，昨天羅湖口岸一度擠得水洩不通，要實施人流管制，港珠澳大橋香港口岸出現巴士排隊讓乘客下車的車龍，機場離境大廳同樣人山人海。

港人於長假期間到中國大陸消費已成常態，留港消費人數減少下，影響香港飲食娛樂業的生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和29日向媒體表示，預料長假期間香港餐飲業整體生意跌兩成，其中晚餐時段跌幅較高，達三成。

港人北上已成為生活常態，不只吃飯，連買菜都北上，港府辦大型活動只惠及個別地區。

近期香港持續有連鎖餐廳或零售店因生意差而結業或關閉部份分店。如有39年歷史的大昌食品市場將結束營運，28間零售店會全數結業。今年年初起餐飲集團金記冰室7間新界分店已結業。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130330