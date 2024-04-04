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小米首推電動車後 比亞迪擬推出電動皮卡並外銷

2024/4/4 20:30
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（中央社台北4日電）中國科技媒體報導，中國車廠比亞迪今天公布了旗下第1款電動皮卡的照片。而比亞迪3日已表示，該公司計劃今年稍晚推出「為全球市場開發」、且具備中型至大型尺寸車款的電動皮卡。

中國科技媒體「IT之家」報導，根據比亞迪主動公布的照片顯示，該公司在車身甚至輪圈上，都漆上了藍色與橙色相間的偽裝圖樣，但照片中無法看出路試地點。而IT之家先前報導，比亞迪皮卡的原型車已開始在國外測試。

報導形容，比亞迪這款皮卡採用了相當硬派的直線條設計，具有硬朗風格。而從車身兩側的充電口或加油口來看，也說明這至少是一款新能源皮卡。此外，這款皮卡在車頂、車斗等部位都配有行李架或扶手。

報導指出，從先前中國國家知識產權局公布的專利圖來看，比亞迪這款電動皮卡擁有環繞式貫穿前燈組，水箱罩則印有罕見超大的BYD（比亞迪英文名縮寫）商標，且保險桿和下包圍十分巨大，強調皮卡一貫的硬朗風格。

根據IT之家先前報導，比亞迪皮卡原型車除已在國外開始測試外，預計今年在海外推出混合動力版皮卡，2025年推出純電版。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130404

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