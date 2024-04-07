反擊中國Shein、Temu等電商利用貿易漏洞 美將嚴審低價包裹

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（中央社台北7日電）華爾街日報引述美國國土安全部報導，由於貿易漏洞，中國服飾品牌希音（Shein）和拼多多海外版Temu等電商的免稅小包裹入境數量激增，中國電商未來發到美國的小包裹將受到更嚴格審查。

據華爾街日報中文網6日的消息，美國國土安全部表示，「小額豁免」包裹、也就是通常直接發送給美國消費者的低價包裹將受到更嚴格審查，包括調查進口貨物是否違反了美國的強迫勞動禁令。

此舉是更廣泛地打擊非法服裝進口的一部分。此前美國工業團體、工會和兩黨議員已敦促採取取締措施。

國土安全部表示，相關行動將包括「擴大目標範圍」、實驗室檢測和重點執法行動。

從國外直接郵寄價值低於800美元的包裹無需繳納關稅，美國海關也不會嚴格審查，美國旅客攜帶紀念品回國也享受同樣的豁免待遇，但是近年來寄往美國的此類包裹數量激增。

2023年，約有10億個此類包裹透過這種方式進入美國，其中大部分來自中國。據美國眾議院「中國問題特別委員會」同年的一份報告，Temu和希音很可能占了小額豁免發貨的1/3。

Temu此前曾對強迫勞動的指控表示毫無根據，並說公司發展並不依賴「小額豁免」條款；希音則說，該公司對強迫勞動「零容忍」，而「小額豁免」條款並非其成功關鍵。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130407