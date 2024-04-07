更多編輯台推薦新聞：
一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

反擊中國Shein、Temu等電商利用貿易漏洞 美將嚴審低價包裹

2024/4/7 11:06（4/7 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國土安全部表示，將更嚴格審查中國服飾品牌Shein和拼多多海外版Temu等電商的免稅小包裹。（路透社）
美國國土安全部表示，將更嚴格審查中國服飾品牌Shein和拼多多海外版Temu等電商的免稅小包裹。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）華爾街日報引述美國國土安全部報導，由於貿易漏洞，中國服飾品牌希音（Shein）和拼多多海外版Temu等電商的免稅小包裹入境數量激增，中國電商未來發到美國的小包裹將受到更嚴格審查。

據華爾街日報中文網6日的消息，美國國土安全部表示，「小額豁免」包裹、也就是通常直接發送給美國消費者的低價包裹將受到更嚴格審查，包括調查進口貨物是否違反了美國的強迫勞動禁令。

此舉是更廣泛地打擊非法服裝進口的一部分。此前美國工業團體、工會和兩黨議員已敦促採取取締措施。

國土安全部表示，相關行動將包括「擴大目標範圍」、實驗室檢測和重點執法行動。

從國外直接郵寄價值低於800美元的包裹無需繳納關稅，美國海關也不會嚴格審查，美國旅客攜帶紀念品回國也享受同樣的豁免待遇，但是近年來寄往美國的此類包裹數量激增。

2023年，約有10億個此類包裹透過這種方式進入美國，其中大部分來自中國。據美國眾議院「中國問題特別委員會」同年的一份報告，Temu和希音很可能占了小額豁免發貨的1/3。

Temu此前曾對強迫勞動的指控表示毫無根據，並說公司發展並不依賴「小額豁免」條款；希音則說，該公司對強迫勞動「零容忍」，而「小額豁免」條款並非其成功關鍵。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130407

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42