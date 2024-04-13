以球會友 台港澳友誼盃足球賽吸引12隊同場競技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北13日電）「台港澳友誼盃2024足球交流賽」今天下午在新莊田徑場登場，由台灣人與在台港澳人士共同組成的12隊同場競技。現場球員、親友與觀眾，人數達250人。最終由高雄香港人足球俱樂部隊奪冠。

「台港澳友誼盃2024足球交流賽」由財團法人台港經濟文化策進會（策進會）與大陸委員會合辦，今年邁入第三屆。

據策進會發布的新聞稿，活動於新莊田徑場舉行，吸引12支由台灣人和在台港澳人士共組的球隊參加，以球會友、切磋球技。包含球員、加油的親友與觀眾，約有250人共襄盛舉。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水開幕致詞時表示，這項活動從首屆的4隊參賽，到今年有12隊，顯見透過足球這個廣受歡迎的運動，已成功搭建台灣與港澳民間友誼的橋樑。

盧長水同時向在台的所有港澳朋友傳達問候與關懷，強調政府與策進會的服務一直都在，也是大家最堅實的夥伴。

這場賽事由盧長水、台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成，以及在台的香港知名球評羅伊共同開球。在經過激烈的比賽後，最終由高雄香港人足球俱樂部隊，奪得冠軍獎盃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了比賽之外，主辦單位也為球員家屬安排花式足球體驗及趣味射門等親子活動，親身感受足球運動帶來的樂趣。

據新聞稿，策進會與陸委會每年均會舉辦多場協助在台港澳朋友適應台灣生活的活動，今年也將再接再厲，辦理包括淨山、生活講座、籃球交流賽、香港影展，以及大型的香港市集活動等，幫助港澳朋友在台安心生活，並增進台灣與港澳的瞭解及互動。（編輯：唐佩君）1130413