中國外長：支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

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（中央社台北18日電）以巴衝突持續下，正在印尼訪問的中國外交部長王毅今天在當地舉行的記者會明確表示，中國支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

綜合香港星島日報、中國官媒新華社報導，王毅上午與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在印尼首都雅加達舉行記者會表示，巴以衝突造成人道主義災難，應立即實現無條件停火，盡快建立人道救援機制，避免局勢升級。

王毅說，中方支持安理會盡快討論並接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就落實「兩國方案」形成時間表和路線圖。

據央視新聞，聯合國安理會在阿拉伯國家強烈要求下，預計將於18日下午就巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員一事進行表決。據了解，決議草案由阿爾及利亞起草。

巴勒斯坦國位於西亞西部的巴勒斯坦地區，目前由約旦河西岸和加薩走廊這兩塊阿拉伯人聚居地所組成。這次以巴衝突前，分別由巴勒斯坦解放組織為首組建的民族政府及巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織（哈馬斯）分別管理。

巴勒斯坦地區自中世紀以來由鄂圖曼土耳其帝國統治，一戰結束土耳其戰敗帝國解體後，由國際聯盟交予英國治理。期間歐洲、中東及北非的猶太社群陸續遷至英屬巴勒斯坦託管地，這引發了當地阿拉伯民族的抗爭；二戰後英國欲結束託管，聯合國透過分治方案，主張按分佈與比例分別建立猶太與阿拉伯國家各一。

1948年以色列宣布建國，中東阿拉伯各國隨後對以色列宣戰。以色列於1967年「六日戰爭」爆發後，擊退埃及和約旦軍隊並占領約旦河西岸及加薩。

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自1988年發表巴勒斯坦獨立宣言後，巴勒斯坦已獲138個聯合國國家（占聯合國成員7成）承認建國，由巴勒斯坦解放組織為首組建的民族政府宣稱全部主權，但其領土自贖罪日戰爭（1973年10月6日至26日）後仍受以色列不同程度上的軍事占領和控制。

2012年11月29日，聯合國大會通過67/19號決議授予巴勒斯坦國非會員觀察員國地位，但在特定國家反對下，巴勒斯坦一直無法成為聯合國正式成員。（編輯：周慧盈/邱國強）1130418