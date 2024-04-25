習近平：面向戰場 努力建設一流軍醫大學

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（中央社台北25日電）中共中央總書記習近平4月23日到陸軍軍醫大學視察，指要培養德才兼備的新時代紅色軍醫，勇攀軍事醫學高峰。面向戰場、面向部隊、面向未來，需努力建設世界一流軍醫大學。

新華社25日報導，習近平23日到陸軍軍醫大學視察，當天上午首先了解大學基本情況和戰場醫療救治重點學科情況，察看戰傷急救器材和學員操作演示。

習近平強調，陸軍軍醫大學是醫學類高等教育院校，是全軍衛勤力量體系的重要組成部分。要堅持立德樹人、為戰育人，深化教育教學改革，培養德才兼備的新時代紅色軍醫。

還要大力推進特色醫學科研創新，鞏固傳統優勢，搶占發展前沿，勇攀軍事醫學高峰。要加強衛勤保障各項建設，有力服務部隊戰鬥力，服務官兵身心健康。

習近平強調，要落實全面從嚴治黨要求，加強黨的創新理論武裝，抓好黨紀學習教育，持續深化醫療衛生行業整肅治理，確保大學高度集中統一和純潔鞏固。

報導指出，陸軍軍醫大學在長期辦學實踐中形成了高原軍事醫學、戰創傷醫學、燒傷醫學等鮮明特色和優勢。

中國目前有陸、海、空軍醫大學，根據陸軍軍醫大學官網，在逾80年辦學實踐中，始終堅持姓「軍」為戰辦學方向，形成鮮明的軍事醫學辦學特色和優勢，大力培養「政治堅定、技術優良」的紅色軍醫，先後為部隊輸送高素質軍事醫學人才20萬名。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130425