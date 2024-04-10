基隆暖暖發現台灣第4種水生螢火蟲 暫稱北杪螢

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆鳥會執行基隆市府委託案，在暖暖山區發現未列入圖鑑的螢火蟲，經學者證實是台灣尚未被紀錄過的螢火蟲，暫稱中文名為北杪螢，鳥會並確認北杪螢是台灣第4種水生螢火蟲。

基隆鳥會今天發布新聞稿表示，2022年獲得基隆市政府委託執行3年的「基隆市螢火蟲生態調查及復育計畫委託專業服務案」，第1年就在暖暖山區採集到未列入圖鑑螢火蟲，在螢火蟲專家陳燦榮協助下，經學者鄭明倫證實，這是台灣目前尚未被紀錄過的螢火蟲。

基隆鳥會指出，幼蟲疑似為溪流水棲性種類，為記錄溝通方便，暫稱中文名為北杪螢。杪是樹梢的意思，因為此種螢火蟲會在樹冠層的高度飛行。基隆鳥會去年進一步採集到卵並順利孵化，由於幼蟲具有氣管腮，且都在水中活動及覓食，確認是台灣的第4種水生螢火蟲。

計畫主持人、基隆鳥會理事長沈錦豐指出，台灣原本有3種水生螢火蟲及一種半水生的鹿野氏黑脈螢，其中被列為2級保育類的黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢在基隆都有穩定的棲地，這次發現幼蟲水棲的北杪螢，說明基隆仍保有不錯的原始環境及乾淨溪流，其中又以暖暖及七堵山區保存最為完整。

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沈錦豐表示，除了在暖暖山區發現的北杪螢外，七堵友蚋是這次調查的5個樣區中，螢火蟲數量最多的地點，特殊的是，以黑翅螢為主的螢火蟲聚集區剛好位在隧道口，旁邊有小溪及蜿蜒的小徑，隧道的另一頭則是友蚋主要的交通要道。

基隆鳥會指出，鳥會將協助七堵友二社區推動結合礦坑文史及自然生態的收費賞螢活動，即日起接受團體報名，「友蚋賞螢半日遊」相關活動表單可上https://forms.gle/Q3RtcFNe4wRVxKjr6查詢。（編輯：林恕暉）1130410