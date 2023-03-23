更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本科學家發現新品種蘭花「八丈綬草」 花朵如玻璃、公園就可見

2023/3/23 18:20（3/23 19:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
神戶大學研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。（圖取自twitter.com/KobeU_Global）
神戶大學研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。（圖取自twitter.com/KobeU_Global）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本科學家近日發現一種新品種蘭花，這種蘭花有著玻璃般精緻、粉色與白色相間的花朵，而且欣賞這種美麗植物不需要到深山野嶺，在普通公園就有機會見到。

法新社報導，儘管在部分日本公園與花園可以找到這種新品種蘭花，但神戶大學（Kobe University）研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。

負責領導相關研究的植物學教授末次健司今天告訴法新社記者：「發現綬草屬的新品種很令人驚訝，它十分常見，你可以在公園、花園和植物盆栽裡看到它。」

末次健司說，有些樣本「來自植物盆栽與花園」，包括保存於日本中部岐阜地區一所高中的樣本。

神戶大學也透過新聞稿表示：「從它奇特的外觀與如玻璃製品般的精緻花朵來看，這種花長期以來一直備受人們喜愛。」

據報導，日本現存最古老的詩集、8世紀的「萬葉集」也有提到這種有著螺旋形花朵的植物。

綬草類植物因其花形特徵，有時會被稱為「女士的髮辮」（ladies' tresses）。

發現新品種的消息上週刊登於植物研究期刊（Journal of Plant Research）。因為研究人員在東京八丈島（Hachijojima）發現許多樣本，所以這種新品種蘭花被命名為「八丈綬草」。（譯者：屈享平/核稿：施施）1120323

刊登在「植物研究期刊」期刊的研究：

Spiranthes hachijoensis (Orchidaceae), a new species within the S. sinensis species complex in Japan, based on morphological, phylogenetic, and ecological evidence

#日本
#八丈綬草
#蘭花
延伸閱讀
日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶日本解開人魚木乃伊之謎 屬人造物曾是信仰寄託祈求保佑日本獼猴真的會捕魚過冬 研究團隊首度拍到影像
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族