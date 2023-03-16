日本團隊從公鼠iPS細胞成功製卵 全球首例

（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本生殖遺傳學專家研究團隊15日公布，由公鼠的誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）成功製成卵子，並把製成的卵子與其他公鼠精子受精後誕生鼠寶寶。從哺乳類雄性iPS細胞製作卵子是全球首例。

日本產經新聞報導，大阪大學教授林克彥等人所組的研究團隊表示，這項研究成果可能有助於男男配或性染色體異常的透納氏症候群（Turner Syndrome）女性生產的治療。不過至今尚未由人類從雄性

iPS細胞

iPS細胞小百科 誘導性多能幹細胞（induced pluripotent stem cell），常簡稱為iPS細胞，取自哺乳動物成體細胞，透過轉入數個轉錄因子形成。2006年由日本京都大學教授山中伸彌研究團隊發現，山中伸彌2012年因此獲頒諾貝爾生理醫學獎。

幹細胞具有自我更新和分化潛能，在人體內可以轉化為各種器官和組織細胞，具有極高生物醫學價值，但在取得過程必須破壞胚胎，具有倫理與法律爭議。

相比胚胎幹細胞，iPS細胞倫理道德爭議較小，且可產生與移植受體基因型完全相同的幹細胞，規避排異反應風險，衝擊胚胎幹細胞的再生醫學地位。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉

製作卵子的案例，相較於實驗鼠，在研究上需花更多時間。