日科學家將公鼠細胞轉為卵子 成功誕生7健康幼崽

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）根據今天發表、被譽為「具革命性」的研究結果，科學家已首度從公鼠身上成功創造出卵子，並藉此讓7隻小鼠誕生，而這7隻小鼠擁有2個父親。

法新社報導，在這場驗證概念的實驗中開創使用的技術，距離可能用於人類身上還有很長的路要走，面臨的種種障礙包括成功率低、適應問題，以及廣泛的道德考量。

但這項突破提高了一系列新生育可能性的期望，包括能讓男同志伴侶，甚至能讓單獨一位男性在不需要女性卵子的情況下擁有親生子女。

這項發表在科學雜誌「自然」（Nature）的研究是由一群科學家在日本執行，這個團隊由大阪大學和九州大學的發展生物學家林克彥領導。

林克彥和團隊先前發現一種辦法，從母鼠身上提取皮膚細胞，並將其轉化為能用來生育健康幼鼠的卵子。

而在最新的研究中，這支團隊目標要把公鼠細胞轉化為卵子。

和人類一樣，公鼠同時具有X和Y染色體，母鼠則擁有2個X染色體。

科學家從公鼠尾巴提取皮膚細胞，並在培養皿中將皮膚細胞轉化為所謂的「誘導性多能幹細胞」（induced pluripotent stem cell, iPSC），這種細胞能變成任何類型的細胞。

在轉化過程中，約6%的細胞失去了Y染色體，僅留下X染色體，意謂它們成了XO染色體。

研究人員使用螢光蛋白和一種名為逆轉素（reversine）的藥物，設法在這些細胞中複製既有的X染色體，創造出一對XX染色體。

這些細胞接著被用來創造卵子，在與不同的公鼠精子結合受精後，被植入代理母鼠的子宮裡。

在630次嘗試中，7隻小鼠成功誕生，成功率僅1%出頭。

研究指出，這些小鼠並沒有出現任何異常跡象，而且自己也能繁衍後代。

林克彥上週率先在倫敦第3屆人類基因編輯國際峰會（Third International Summit on Human Genome Editing）上發表這項研究結果。他警告說，這項技術實際用於人類身上前，仍存在諸多障礙。

林克彥在峰會上說：「老鼠和人類有很大的不同之處。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120316