只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

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為協助解決全球每年約70億隻雄性小雞因無法下蛋而遭宰殺的動物權利問題，以色列科學家利用基因編輯，讓母雞產下的雞蛋只產出母雞。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）為了協助解決全球每年約有70億隻雄性小雞因無法下蛋而遭到宰殺的動物權利問題，以色列科學家取得突破性進展，成功利用基因編輯讓母雞產下的雞蛋只會生產出母雞。

法新社報導，在雞蛋產業出生的雄雞因為不適合雞肉產業且不會下蛋，因此通常遭到養雞場以悶死或絞碎等方式大量宰殺。

動物權利運動人士譴責這種行為殘忍，若干歐洲國家已予以禁止。其中德國的宰殺雄性小雞禁令已在今年生效，法國雞農符合新法規的寬限期則到今年底截止。

以色列農業研究組織-沃卡尼中心（Israeli Agricultural Research Organization-Volcani Center）的一個團隊利用基因編輯技術，讓母雞產下的雞蛋只有包含母雞胚胎的才會孵化。

這項技術是利用修改下蛋母雞的基因，讓產下的雞蛋若是懷有雄性胚胎便能停止生長孵化。

研究團隊領導人、沃卡尼中心的胚胎學家辛納蒙（Yuval Cinnamon）解釋：「受精後的雄性胚胎不會生長，而雌性胚胎則在未修改基因之下正常生長且正常孵化。」

與沃卡尼中心合作的美國以色列企業休敏（Huminn）指出，除了受到相關基因編輯這項關鍵差異，這種母雞「與養雞業目前使用、會產下可食用雞蛋的母雞品種完全一模一樣」。

研究人員表示，要讓世界各地大規模宰殺雄性小雞的行為銳減，這種方式是唯一選擇。

辛納蒙告訴法新社：「這是全球第一、也是唯一一個讓產業界容易落實的解決方法。」「對於很可能是今日世界最嚴肅的一項動物福利問題，這將提供一個真正的解答。」

辛納蒙指出，若想利用辨識出一顆雞蛋內的胚胎會孵化成公雞或母雞來解決問題，相關技術並不可靠。

位在特拉維夫郊區的沃卡尼中心與休敏合作，歷經7年研究才發展出這項技術。休敏的專業領域包括商業上可行的永續糧食生產方法。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1111216