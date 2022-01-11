美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

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美國馬里蘭大學醫學院成功將基因改造豬的心臟移植到一名57歲男子身上。（圖取自University of Maryland School of Medicine YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國外科醫師成功將基因改造豬的心臟移植到一名57歲男子身上，創醫學先例，有朝一日可望有助解決捐贈器官長期短缺的問題。

法新社報導，美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland Medical School）今天在聲明中說，這項「歷史性」手術是在7日進行。患者的預後狀況仍不穩定，但這為動物器官移植人類立下重要里程碑。

患者班奈特（David Bennett）本來被判定不適合接受人類器官移植。通常只要移植接受者的健康狀況不佳，醫師就會判定不適合接受移植。

班奈特如今正在康復，並受到醫療團隊密切監測，以判定新器官的運作情況。

住在馬里蘭的班奈特在手術前一天說：「我要不等死，要不就接受移植。我想活下來。我知道成功機率很低，但這是我最後的選擇。」

班奈特因為身上裝有人工心肺機，過去幾個月都必須臥床。他說：「我期待康復後能夠下床。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）在跨年夜批准手術緊急授權，讓不適合接受傳統移植手術的患者能放手一搏。

幫班奈特動手術移植豬心的葛瑞菲斯（Bartley Griffith）說：「這是一項突破性手術，讓我們往解決器官短缺危機再邁進一步。」

他說：「我們謹慎小心地進行手術，但也樂觀認為，這項全球首例的手術，將為未來病患提供重要的新選擇。」

馬里蘭大學異種生物心臟移植計畫共同創辦人莫修丁（Muhammad Mohiuddin）又說，這項手術是多年研究的結晶，涉及從豬隻到狒狒的器官移植，患者術後存活時間可超過9個月。

他說：「成功的手術提供有價值的資訊，可協助醫界改善這個可能挽救未來病患生命的方法。」

向班奈特捐贈心臟的豬隻接受過基因改造，將會導致人類排斥豬隻器官的3種基因「移除」，導致豬隻心臟組織過度生長的基因也遭刪除。

研究人員將與人類接受度有關的6種人類基因植入豬隻基因組，總共進行10次基因編輯。

這項基因編輯是由維吉尼亞州生物科技公司Revivicor進行。去年10月，紐約一名腦死患者接受突破性的豬腎移植，捐贈腎臟的豬隻也是由Revivicor提供。

那次手術只是概念驗證實驗，豬隻腎臟是連結到患者體外，但這項新手術是為了挽救一個人的性命。

手術前，捐贈的豬心是存放在器官保存儀器，醫療團隊也使用Kiniksa Pharmaceuticals製造的一種實驗性新藥，搭配傳統的抗排斥藥物，來抑制免疫系統。

根據官方數據，目前約有11萬名美國人在等待器官移植，每年有6000多人在接受移植前死亡。

為了滿足需求，醫師一直對異種生物器官移植有興趣，相關實驗可追溯到17世紀。

初期研究是聚焦在從靈長類動物身上取得器官，舉例來說，1984年，美國一名外科醫生嘗試將狒狒心臟移植到名叫「小菲伊」（Baby Fae）的女嬰身上，但這名嬰兒僅存活20天。

今日，豬的心瓣廣泛用於人類身上，豬皮也成了燒傷手術中常見的生物敷料。

豬隻是理想的器官捐贈者，牠們體型大小適中、可快速生長、能生下許多小豬，也被當作糧食來源飼養。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110111