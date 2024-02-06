稀有冬候鳥凍原豆雁現身八斗子 基隆鳥會首次記錄

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）台灣稀有冬候鳥凍原豆雁1月間棲息在八斗子，基隆鳥會理事長沈錦豐今天說，基隆鳥會2009年在基隆離島彭佳嶼記錄到豆雁，這次是鳥會首次在基隆市台灣本島境內發現豆雁蹤跡。

沈錦豐指出，有釣友1月14日在碧砂漁港星晨碼頭發現2隻豆雁，原以為只是短暫停棲後就會飛走，沒想到1月17日還在，但位置已移到國立海洋科技博物館和八斗子漁港間草皮。

沈錦豐表示，由於2隻豆雁在八斗子漁港草皮已停留數日，有民眾接到消息後前往拍照，為防範現場秩序失控，基隆鳥會1月18日一早到場觀察，發現拍照的人數不多，但遊客會故意驅趕豆雁，另與里長討論，有需要時請社區志工協助維持秩序。

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沈錦豐表示，1月19日一早豆雁還在草地上覓食，但上午10時過後就不見蹤影，經持續觀察數日，並前往星晨碼頭巡視，近期也數度前往觀察，都未見豆雁蹤跡，研判應該已離開基隆市。

根據資料顯示，凍原豆雁繁殖於西伯利亞，屬大型雁類，身體為深灰褐色，嘴上的小塊橙色斑與橙色的腿是最亮眼的特徵，喜於農田和濕地度冬。凍原豆雁與寒林豆雁在野外並不容易明確地區分，但凍原豆雁通常嘴較短較粗，寒林豆雁的嘴較長，角度較平緩。（編輯：李錫璋）1130206