疫情之後 國際郵輪再以香港作母港

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，一些國際郵輪重臨，以香港作為母港。旅遊界人土認為，這有利於促進本地經濟。

綜合本地媒體今天的報導，疫情過後，港人外遊需求大增，訪港旅客也激增。

據報導，隨著觀光業復甦，皇家加勒比國際遊輪公司昨天宣布，2024至2025年1月間，旗下郵輪「海洋光譜號」將提供7班以香港作為母港的航次，另一艘郵輪「海洋贊禮號」也將於明年4月起轉以香港作為母港。

屆時該公司將會有兩艘大型郵輪同時以香港作為母港，提供前往日本沖繩和九州等地的航程。

對於有國際郵輪重臨並以香港為母港，本地旅遊界人士認為，大型郵輪以香港作為母港，可吸引更多高增值旅客。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本地媒體說，大型郵輪以香港作為母港，有助香港旅遊業，不僅可吸引本地人參加，也可以吸引更多旅客訪港，包括消費力強的遊客，相信能帶動本地經濟。

2020年初，COVID-19開始在港爆發，港府在之後的3年採取嚴格的防疫限制，令旅客無法進出香港，大型郵輪也因此陸續離港，前往區內其他城市作母港。（編輯：周慧盈）1130426