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中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為
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中共解放軍加大文攻 發布演習武器圖

2024/5/23 10:58（5/23 11:26 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中共解放軍東部戰區今早宣布展開演習，以發布的地圖來看，演習區以五大紅區包圍台澎金馬。同時又發布一組「越海殺器」的組合海報，包含殲—20、殲—16等武器，進一步加大文攻。

中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，並稱這是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。

東部戰區接連進一步在微信公眾號發布「演習示意圖」，以及武器的「『越海殺器』組合海報」。

從演習示意圖來看，基本上是全方位包圍台澎金馬，幾個外島則是都被「紅圈圈」畫起來。

至於「『越海殺器』組合海報」，東部戰區聲稱，劍指「台獨」的殺「獨」神器已就位，發布包含「踹門神器：殲—20」、「炸彈卡車：殲—16」、「中華神盾：052D」、「登陸猛將：071」、「東風快遞：東風導彈」、「量大管飽：遠箱火」，並形容這些軍事武器是「箭雨清『獨』」。

總統賴清德在5月20日的就職典禮的演說，引來北京當局不滿。國台辦稱其為一篇「台獨自白」，並且至今文攻武嚇未歇。（編輯：廖文綺）1130523

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中共展開對台軍演 國民黨籲克制停止不必要舉措福建海警在烏坵與東引附近海域展開演練
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