六四事件35週年 藝術展呼籲世人關注極權擴張

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（中央社記者李雅雯台北23日電）中國六四天安門事件今年恰逢35週年，民團規劃「生死存忘：六四35週年藝術展」，透過藝術創作媒介呼籲民眾關注中共極權擴張；另也規劃將於6月4日舉辦紀念晚會。

華人民主書院協會今天在中正紀念堂中央通廊召開「追求民主無畏無懼—六四35週年晚會」暨「生死存忘：六四35週年藝術展」記者會。

華人民主書院協會常務理事曾建元表示，對於六四事件的紀念，早就不僅是關注中國民主問題，更多的是從普世價值出發。邀請所有人一起關注中國極權跨區擴張，台灣社會應從區域安全、公民社會責任等角度，看待六四事件與台灣的關係。

曾建元指出，總統賴清德甫就職、新團隊甫上任，中共解放軍緊接著宣布在台灣周邊進行軍事演習，這是其所謂的「對台獨」的懲罰；民選總統是台灣民主社會象徵，中共這樣的作法是對於台灣民主公然挑戰。

六四事件經歷者吳仁華說，期望可以透過六四事件紀念活動讓更多年輕人了解到中共本質，台灣持續收到來自對岸的威脅，正是由於中共的存在；期望更多民眾可以了解到，維護台灣民主自由生活方式的重要性。

「生死存忘：六四35週年藝術展」策展人陳韋綸透過他人現場代讀方式表示，創作者經常可以在創作裡思考，期望透過藝術媒介，讓更多人了解過去不曾被碰觸的議題，談六四事件不是為了揭開傷口，是為了更有前進的動力。

據主辦單位介紹，「生死存忘：六四35週年藝術展」由台灣、香港兩地策展人以「記憶的倉庫」為概念，邀請18位來自世界各地藝術家參展。藝術家透過各種形式、手法表達對於自由民主的渴望，人權、言論自由、藝術自由與政治壓迫都是展覽探討焦點。

「生死存忘：六四35週年藝術展」在中正紀念堂中央通廊展出中，展期至6月13日。（編輯：謝怡璇）1130523

「生死存忘：六四35週年藝術展」在中正紀念堂中央通廊展出中，展期至6月13日。中央社記者李雅雯攝 113年5月23日

中國六四天安門事件今年35週年，民團23日舉行記者會表示，在中正紀念堂規劃「生死存忘：六四35週年藝術展」，邀請18名來自世界各地藝術家參展，透過各種形式、手法表達對於自由民主的渴望，人權、言論自由、藝術自由與政治壓迫都是展覽探討焦點。中央社記者張皓安攝 113年5月23日