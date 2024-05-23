總統賴清德就職講話 中國大陸台企聯稱失望

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國大陸台商組織全國台企聯今天發布聲明，指總統賴清德的就職講話令人憂心忡忡、大失所望，並且有著分離主義的「邪念」、「野心」。

賴清德在20日就任中華民國總統，中國大陸全國台企聯三天後發布聲明，並且稱呼賴清德未加「總統」稱謂，直呼「賴清德」，並稱「總統」為「台灣地區領導人」。

聲明指出，台企聯會員與台商原本就沒指望賴清德的就職講話會在兩岸關係方面釋出多少善意，但是其充滿分離主義的「邪念」、「野心」、「挑釁」與「計算」的言論，讓人感到有很大的落差。

聲明又說，他的這次講話是歷任「台灣地區領導人」類似講話中最「獨」、最猖狂、最具挑釁性的。

聲明稱，兩岸同胞的願望與期待非常明顯，就是兩岸要和平、要發展、要交流、要合作，兩岸同胞要能夠安居樂業。

聲明表示，今年初，兩岸本一度出現令人欣慰的回暖跡象，與此同時，大陸呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航，特別是希望恢復開通天津、西安、海口等30家直航航點，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。

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聲明指，真心希望「民進黨當局」能夠順應民意，走兩岸關係和平發展的正道。台企聯與廣大台商堅定體現一個中國原則的「九二共識」，堅定不移地做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。

賴清德20日在就職演說上表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。（編輯：陳鎧妤）1130523