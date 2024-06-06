中國民企追討官方欠款反被捕 貴州政府不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國貴州女企業家馬藝珈伊向貴州省政府索討積欠工程款，卻被依尋釁滋事罪嫌拘捕，貴州當局今日認定拖欠的工程款共人民幣1.18億（下同，約新台幣5.25億元），已支付完畢，另不起訴馬藝珈伊及相關人員。

中國媒體2月披露，少數民族女企業家馬藝珈伊自2016年起，為貴州六盤水市承建10個政府項目，持續追討工程款8年。水城區政府一度提出以人民幣1200萬元（下同，約新台幣5280萬元）化解總額可能達2.2億元的債務，被馬藝珈伊拒絕，其後遭政府依「尋釁滋事罪」拘捕。

此事引起輿論高度關注，貴州省政府於2月28日宣布成立調查組，對該案進行全面審查。

貴州省當局今日通報，經檢察機關查明，因「馬某某伊」與六盤水市水城區項目業主方存在債務糾紛，為向區政府施壓以實現訴求，曾和律師等人合謀，雇請多人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段，實施非法獲取公民個人訊息，並郵寄帶有威脅性質信件等行為，侵犯了公民個人隱私和生活安寧，構成侵犯公民個人訊息罪。

另「馬某某伊」等10人存在「尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為」，情節顯著輕微，可不以犯罪論處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於有關政府欠工程款問題，通報表示，經過專項審核。「馬某某伊」承建的10個項目中，已經法院審判、仲裁裁決確認或者雙方達成一致的有7個項目，應付工程款11877.45萬元，項目業主方於案發前已支付8821.1萬元，欠付的3056.35萬元已於2024年5月17日支付完畢。

另外3個停建未完工項目，因項目管理混亂，項目所完成工程量短期難以準確核算，項目業主方已於案發前支付工程款5549.34萬元，相關糾紛仍處在民事訴訟程序依法審理之中。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130606