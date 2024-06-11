吉林男子刺傷美籍教師與中國遊客 警方：已抓獲

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（中央社台北11日電）針對海內外關注的4名美國大學講師被刺傷事件，吉林公安局船營分局晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子10日上午在當地公園走路時與一名外籍人士發生碰撞而行兇，共刺傷5人。他在當天已被抓獲。

根據通報，吉林公安局船營分局是在10日上午11時49分接獲派警指令稱，船營區北山公園發生傷人案件。民警趕到現場後，第一時間將傷者送醫救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。

據通報，經查，55歲的崔姓吉林男子在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士，以及上前阻止其行兇的一名中國籍游客。

通報並指出，經了解，4名外籍人士來自美國愛荷華州康乃爾學院（Cornell College），受邀在位於吉林市的北華大學授課。

通報說，目前，傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。

這起事件發生在中美尋求維繫民間交流之際。中國國家主席習近平去年底宣布未來5年邀請5萬名美國年輕人赴中國交流學習的計畫。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會中針對此事回應表示，4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，偶發事件不會影響中美兩國人民之間的正常交流。（編輯：張淑伶）1130611